Berlanga de Duero arranca los actos taurinos en su segundo día de fiestas

Las fiestas patronales de Berlanga de Duero en honor a la Virgen del Mercado vivieron este sábado su segundo día de celebraciones con una programación variada que dio comienzo a los festejos taurinos y ofreció propuestas para todos los públicos.

La jornada comenzó con la tradicional diana floreada, a cargo de la charanga El Desacuerdo, que recorrió las calles del municipio y despertó el ambiente festivo desde primera hora. A mediodía, los gigantes y cabezudos salieron desde la Casa de Cultura acompañados por la misma charanga, en un animado pasacalles que llenó de alegría el centro de la localidad con la energía de los más pequeños. El programa matinal se completó con una función de teatro de calle infantil.

Por la tarde, las peñas se concentraron en la Plaza Mayor para iniciar el tradicional descenso hacia la plaza de toros, acompañadas por la charanga. Allí tuvo lugar la novillada sin picadores, con reses de la ganadería Mollalta, inicialmente prevista como un mano a mano entre Ignacio Garibay y Daniel Artazos, quien no pudo finalmente participar debido a una grave cogida sufrida días antes en Málaga. En su lugar toreó el novillero Ángel Alarcón, que completó el cartel y permitió que los asistentes disfrutaran de una tarde marcada por el ambiente peñista, que dio inicio a los festejos taurinos en la localidad.

La noche continuó con baile público en la plaza Mayor, amenizado por la orquesta Stradivarius. En el descanso se celebró la esperada Marcha del Agua, uno de los momentos más simbólicos de las fiestas. A partir de la 01:00, la misma orquesta retomó el escenario para la verbena, seguida de la after party en los lavaderos, organizada por la Asociación de Peñas.

Este domingo se celebra el día grande de las fiestas. La jornada comenzará con una nueva diana floreada, seguida de la eucaristía solemne en la Colegiata, cantada por la Coral Berlanguesa en honor a la Virgen del Mercado, y la posterior procesión por las calles del municipio. También tendrá lugar la apertura y entrega de premios del certamen de fotografía de Castilla y León, así como un animado pasacalles vermut. Por la tarde, se celebrará la suelta de reses, con participación de las peñas en un simulacro taurino, acompañadas por el novillero soriano David Espejón. Después, habrá becerros para todo el público, y la jornada concluirá con la verbena a cargo de la orquesta Takicardia.