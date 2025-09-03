El Gobierno garantiza la obra para mejorar el cruce en la N-234 de Cabrejas del Pinar

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno de España sigue adelante con el proyecto de construcción para mejorar la intersección de la N-234 con Cabrejas del Pinar. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, que mostró su sorpresa ante el anuncio de la Diputación de paralizar los trabajos comprometidos en la zona para facilitar la conexión del polígono a la nacional.

«El Gobierno considera que esta obra es más que necesaria y sigue adelante con el proyecto», manifestó Latorre, que agregó que «el presidente de la Diputación tendrá que explicar por qué ha decidido parar la obra de manera unilateral».

El subdelegado indicó que esta paralización no afecta a la intervención del Gobierno, que se realizará en la N-234, pero advierte que si la Diputación al final no ejecuta su parte comprometida el nuevo entronque comunicará la nacional con Cabrejas, pero el polígono se quedará fuera.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el proyecto del trazado y está trabajando en el proyecto de construcción. «Vamos a intentar que se agilice cuanto antes la licitación de la obra», declaró Latorre.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de obra estimado de 1,2 millones de euros (IVA incluido).

Actualmente, la intersección en T existente entre la N-234 y la carrera local de acceso a Cabrejas del Pinar dispone de carriles centrales de giro a izquierda, pero no de carriles de aceleración ni deceleración. El objeto de la actuación es mejorar la intersección existente, convirtiéndola en un lugar más seguro de acceso y comunicación entre ambas vías.

Se plantea un diseño mediante una glorieta partida, de modo que los vehículos que circulen por la carretera nacional podrán continuar su recorrido sin cambiar de trayectoria, mientras que el resto de los movimientos se realizarán a través de la propia glorieta y los carriles de aproximación a la glorieta y de incorporación a la carretera nacional (carriles de cambio de velocidad).

La obra contempla la ampliación de la calzada para ejecutar los carriles de cambio de velocidad y de la zona de conexión de la vía no prioritaria (carretera de acceso a Cabrejas del Pinar) con la N-234, a fin de ampliar los radios de giro y sus correspondientes isletas o semirrotondas.

Ante la peligrosidad de este cruce, hace tres años, se planteó una intervención a cuatro bandas, en la que también participaba la Diputación, el Ayuntamiento de Cabrejas y la Junta de Castilla y León. Cada administración asumía una parte de la obra.

La Diputación se comprometió a realizar el enlace del polígono con la nueva intersección en la N-234. Obras que ha decidido paralizar y rescindir el contrato con la adjudicataria. Apenas se había realizado un explanación de los terrenos, pero ante los problemas de inundabilidad y de blandones, que generan un sobrecoste de las obras por valor de 346.000 euros, la Diputación tomó la decisión de parar temporalmente y abordar el problema con el resto de las administraciones involucradas en el proyecto.

Latorre reprochó al presidente de la Diputación que haya tomado de manera unilateral la decisión de la que se enteró por la prensa. Fuentes de la Junta de Castilla y León indicaron que también desconocían la decisión de la Diputación de la que se han enterado por los medios de comunicación.

La aportación de la Junta al proyecto es una subvención directa a la Diputación para hacer frente al 50% del coste de su parte de obra. El Gobierno regional espera a conocer más detalles sobre la decisión adoptada por la Diputación.

Reunión de urgencia

La paralización de las obras ha sido tomada con mucha preocupación por parte de los vecinos de Cabrejas del Pinar que llevan años reivindicando una mejora de este punto negro viario, en el que han ocurrido numerosos accidentes de tráfico.

Ayer, el alcalde, Javier Pascual, reclamó al presidente de la Diputación, Benito Serrano, una reunión con urgencia, «en la que nos tendrá que dar explicaciones de su decisión y también para saber en que situación se encuentra la obra».

Al igual que el resto de las administraciones, el Ayuntamiento de Cabrejas se enteró por la prensa de la paralización de las obras de la Diputación. «Estoy muy sorprendido con lo que ha pasado y no sabemos cómo va a afectar a Cabrejas», dijo el alcalde. Agregó que los técnicos deberían haber visto con antelación los problemas en el terreno.

El regidor cabrejano insistió en que la Diputación no ha obrado correctamente al no informar, «es una falta de respeto a los vecinos», concluyó.