Un incendio da el susto en San Esteban de Gormaz cerca de la iglesia de San Miguel

Un incendio forestal ha dado el susto cerca de la iglesia de San Miguel y de algunas bodegas de San Esteban de Gormaz en la mañana de este domingo, mientras la localidad celebra sus fiestas patronales. Ha podido ser extinguido en poco más de una hora y ha afectado sobre todo a una zona de estepa y pasto seco, lo cual ha motivado su rápida propagación en los primeros minutos. Las causas están por el momento bajo investigación.

Bomberos de la Junta y la Diputación colaboran en el lugar de los hechos.SANDRA GUIJARRO

Los hechos se han detectado a las 12.51 horas al noroeste de la localidad, muy cerca del casco urbano y en la franja comprendida entre la travesía y la Autovía del Duero, A-11. También ha destacado la ayuda de un tractorista, quien con las rejas del arado ha ayudado a abrir una franja perimetral para contener el fuego. A pesar de la intensidad inicial, no se han registrado daños personales ni estructurales.

El conato se localizó en la parte trasera del templo, en las proximidades del túnel de la vía del tren, sobre terreno sin cultivar. En el operativo participaron cinco profesionales y dos auxiliares, con el apoyo de dos vehículos BFP (bomba forestal pesada) y un BRP (bomba rural pesada). También se desplazó una autobomba de la Junta de Castilla y León, operada por dos técnicos y un responsable medioambiental. Además, varios vecinos colaboraron activamente en las labores de extinción.

Un tractor abre una franja para contener la zona afectada.SANDRA GUIJARRO

El fuego se ha dado finalmente por extinguido a las 14.01 horas y a las 14.30 horas ya no había humo visible desde el casco urbano. Por el momento las causas del siniestro están "en investigación" según el portal de información de incendios forestales de la Junta, Inforcyl. La superficie afectada es de 0,4918 hectáreas de pasto.