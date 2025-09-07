Nuevo corte al tráfico en el puente de Almazán hasta la mañana del lunes
Las obras motivan el cierre de la estructura sobre el Duero desde la tarde de este domingo
El puente medieval de Almazán vuelve a cerrarse al tráfico de manera puntual debido a los trabajos de mejora que se están realizando. Entre la tarde de este domingo y la mañana del lunes será necesario desviarse para pasar de una orilla a otra con vehículos a motor.
Según recoge el propio Ayuntamiento en su página web, "para asegurar la seguridad y fluidez del tráfico, y debido a las obras que se están realizando en el puente sobre el río Duero, desde las 19.00 horas del domingo 7 de septiembre al lunes 8 de septiembre a las 7.00 horas, se interrumpe la circulación en ambos sentidos".
Heraldo-Diario de Soria
Durante los trabajos se vienen realizando cortes puntuales como ocurrió inicialmente en marzo o a principios de julio. El puente, del siglo XII, supera los 2,5 millones de euros de inversión, los últimos 900.000 euros llegados a través de las ayudas para paliar los efectos de la borrasca Juan.