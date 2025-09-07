Nuevo corte al tráfico en el puente de Almazán hasta la mañana del lunes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El puente medieval de Almazán vuelve a cerrarse al tráfico de manera puntual debido a los trabajos de mejora que se están realizando. Entre la tarde de este domingo y la mañana del lunes será necesario desviarse para pasar de una orilla a otra con vehículos a motor.

Según recoge el propio Ayuntamiento en su página web, "para asegurar la seguridad y fluidez del tráfico, y debido a las obras que se están realizando en el puente sobre el río Duero, desde las 19.00 horas del domingo 7 de septiembre al lunes 8 de septiembre a las 7.00 horas, se interrumpe la circulación en ambos sentidos".

Durante los trabajos se vienen realizando cortes puntuales como ocurrió inicialmente en marzo o a principios de julio. El puente, del siglo XII, supera los 2,5 millones de euros de inversión, los últimos 900.000 euros llegados a través de las ayudas para paliar los efectos de la borrasca Juan.