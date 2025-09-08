Berlanga, a la cabeza visitas turísticas en verano gracias a su plan de fomento

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El turismo en Berlanga de Duero este verano no ha podido ser mejor. Según las cifras registradas en las oficinas la población encabeza el ranking de visitantes con 15.670 consultas entre junio y agosto, desplazando a otros municipios como El Burgo de Osma y Medinaceli.

Estas cifras son el resultado de un plan municipal del fomento del turismo que obliga a sus responsables a seguir trabajando para mantenerlas, «llegar arriba es fácil, pero hay que trabajar más para mantenerse», manifestó el alcalde, Enrique Rubio, que mostró satisfacción por las cifras.

El plan de fomento del turismo en el que se ha trabajado estos años y del ha facilitado la entrada de Berlanga en circuitos y redes como la de los Pueblos más Bonitos de España.

Además, el trabajo y la labor continua de la Asociación de Amigos del Castillo ha sumado para que Berlanga se convierta el pueblo con más visitantes.

Rubio pone en valor estas cifras porque se han conseguido en una de las zonas más despobladas de la provincia. En 50 años, Berlanga ha perdido la mitad de su población y en la actualidad cuenta con un censo de 830 vecinos. Precisamente, esta falta de crecimiento es lo que ha permitido a Berlanga mantener su trama urbana y conservar el patrimonio.

El alcalde adelanta que se va a continuar con la protección urbanística de Berlanga porque es uno de los grandes atractivos de la población y entre los proyectos más inmediatos se encuentra el derribo y la reconstrucción de las casas de la yubería con la estructura actual para convertirlas en 6 viviendas.

A ello se suma la puesta en valor del conjunto del castillo y del palacio, joyas de la historia y de la arquitectura no solo del municipio, sino de toda la comarca.

Enrique Rubio destacó que la oficina de atención a los turistas se encuentra en este conjunto lo que facilita la divulgación turística para todo el municipio.

El turismo se ha convertido en el pilar de la economía local de Berlanga, donde el sector hostelero ha realizado una importante apuesta en Berlanga, «pero también es el escaparate sobre el queremos crecer y mostrar un municipio en el que se puede emprender y vivir.

De los tres meses, agosto ha sido el mejor con 8.483 visitantes casi tres veces más que los turistas que recibió en los meses de junio y julio. En el balance veraniego, El Burgo de Osma se quedó en segunda posición, con 14.601 visitantes y en tercer lugar se encuentra Almazán, con 11.782. Medinaceli baja de este podio y retrocede hasta la cuarta posición con 7.598 visitantes.

Los datos de turismo en agosto en Berlanga fueron excepcionales aventajando en más de 2.500 consultas a El Burgo. El alcalde berlangués indicó que «no se trata de hacer competencia entre los pueblos, sino que tenemos que sumar entre todos para que las visitas sigan aumentando en la provincia».