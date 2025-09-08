Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Franz Weber reclama que no haya niños en los festejos taurinos de San Esteban de Gormaz, municipio de Soria que está celebrando sus fiestas. El colectivo animalista pide evitar que niños y adolescentes puedan estar presentes durante los actos taurinos previstos desde este lunes, para cumplir con hasta dos recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, argumenta.

"Estas convocatorias son evidentemente contrarias a las objeciones internacionales y en esta ocasión recuerdan que los menores no tienen ninguna restricción de acceso, incluso se promociona su acceso con un descuento asociado a “niños” de forma genérica", suscribe un comunicado remitido por esta fundación.

En su oposición añade lo que califica de "consumo continuado en público de bebidas alcohólicas en pleno debate social sobre esta cuestión y un Anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de Sanidad". Y recuerda que en 2018 el Comité pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con un texto que reproduce:

“Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”.

Del mismo modo, la fundación indica que en agosto del pasado año el organismo expertos de Naciones Unidas incluyó una referencia en el Comentario General nº 26, en su apartado G) sobre el Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia: “Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales.”

A su juicio, estas peticiones "tienen un encaje evidente en la exposición a la violencia que sufren niños y adolescentes, tanto en formato de participación directa como en la asistencia de espectadores", según el comunicado.

Por último, la Fundación Franz Weber asegura que distintos especialistas han advertido acerca de la exposición de las personas menores de edad a contenidos violentos, comprobando alteraciones en su comportamiento y midiendo diferentes niveles de agresividad y ansiedad posterior. Expone en este caso riesgo de que el niño sufra angustia "e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia, así como fomentar actitudes de aceptación de la agresión".