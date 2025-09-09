El arte de Vicente Molina ilumina el Jubileo de la Esperanza en la Catedral de El Burgo

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

La catedral de El Burgo de Osma acogió en la tarde de este martes la inauguración de una exposición artística enmarcada en los actos del Jubileo de la Esperanza, promovido por la Diócesis de Osma-Soria. La muestra, compuesta por obras del sacerdote diocesano Vicente Molina Pacheco, se presentó en el centro de recepción de visitantes de la seo burgense, en un acto presidido por el obispo Abilio Martínez Varea que contó con la asistencia de numerosos fieles.

La exposición busca ofrecer una nueva forma de vivir el jubileo a través del arte, mostrando la faceta creativa del sacerdote Molina Pacheco, quien ha dedicado su obra a la expresión espiritual y al servicio pastoral. Esta iniciativa forma parte de un programa más amplio que la diócesis ha diseñado para acompañar a los creyentes durante este año jubilar, con actividades que combinan cultura, oración y peregrinación.

Durante el acto inaugural, se destacó el papel del arte como herramienta pastoral y como vía para transmitir esperanza en tiempos de incertidumbre. Molina Pacheco compartió algunas reflexiones sobre el sentido de su obra y del ser humano. “¿Qué es lo que es el hombre por dentro?”, se preguntó, para luego afirmar que “los antropólogos, durante toda la historia, han estado descubriendo qué era el hombre”. En su visión, “el ser humano es una chispa de amor humano, y al final de la vida seremos juzgados en el amor; ahí está la clave”. También subrayó la necesidad de reconocer nuestra fragilidad: “Hace falta que percibamos nuestra pobreza”.

Una de las obras expuestas.SANDRA GUIJARRO

En referencia a la carta del Papa, añadió que “la pobreza es un signo, y el contacto con los pobres no hace falta buscarlo fuera, lo tenemos dentro”. Estas ideas se plasman en las figuras representadas en sus obras, que invitan a una contemplación interior.

Por su parte, Abilio Martínez Varea destacó el valor simbólico de la exposición. “Inaugurar una muestra dedicada a la esperanza es resaltar que todo lo que vemos puede llegar al corazón, porque el arte es así: si es arte, a cada uno le dice una cosa, y probablemente distinta”. El prelado quiso resaltar especialmente el símbolo del ancla, presente en la exposición. “El ancla es imagen de la esperanza; significa que, en medio de las dificultades, las fragilidades y las olas, el ancla nos sujeta. Cuando tenemos esos problemas en nuestras vidas, Jesucristo es el ancla que nos sostiene”. También recordó la figura de la Virgen María como consuelo y guía. “Que tengamos siempre a nuestra Virgen, que es imagen de la esperanza, la madre que nos consuela, nos guía, nos coge de la mano”, recalcó.

La exposición permanecerá abierta al público en horario habitual y se espera que atraiga tanto a fieles como a visitantes que acuden a El Burgo de Osma durante las celebraciones jubilares.

El Jubileo de la Esperanza, que se celebra a lo largo de todo el año 2025, incluye también peregrinaciones locales a templos jubilares como la Catedral de El Burgo de Osma, la Concatedral de San Pedro en Soria, y ermitas emblemáticas como la del Rivero en San Esteban de Gormaz o la de los Milagros en Ágreda. Uno de los actos centrales será la peregrinación diocesana a Roma en octubre, donde los participantes visitarán las basílicas mayores y podrán obtener la indulgencia jubilar.