Duruelo pinga un mayo de 22 metros para comenzar sus fiestas del Santo Cristo de Las Maravillas

Los vecinos de Duruelo de la Sierra dieron este jueves la bienvenida a sus fiestas en honor al Santo Cristo de Las Maravillas con la tradicional pingada del mayo, de 22 metros, por los jóvenes de la localidad, que dio paso al pregón.

Arrancan así cuatro días festivos, ya que las fiestas concluyen el próximo domingo con una traca final, con un gran programa de actos cargado de actividades para todos los públicos y donde el tradicional Baile de la Rueda vuelve a llenar de colorido esta localidad pinariega que este viernes tendrá diana, parque infantil, baile vermú, comida de peñas, partidos de pelota, cata de zurracapote, concurso de disfraces y música.