Cien caballistas arropan una lucida Saca en el inicio de fiestas de Ólvega

Emocionante jornada la vivida este sábado en Ólvega con una Saca matinal que se desarrolló sin incidentes en la que un centenar de caballistas arroparon a varias vaquillas en un encierro que se celebró en el paraje de Cañamazán y que contó con gran presencia de público.

Fuentes municipales confirmaron que el tradicional encierro de campo «ha ido fenomenal, ha salido todo bien y son muchos los que se han acercado a verlo». Las reses procedían de la ganadería El Ruiseñor de Frescano, en Zaragoza.

Este acto taurino sirvió de preludio al esperado pregón que tuvo lugar en la plaza de España de la localidad a cargo de la Asociación de cazadores Araviana que descorcharon las fiestas en honor al Santo Cristo de la Cruz a Cuestas dirigiendo al numeroso público unas palabras llenas de emoción, fervor y cariño por su tierra y sus tradiciones. La coronación de la reina y la dama así como las palabras de bienvenida de la alcaldesa, Elia Jiménez, completaron el pistoletazo de salida a estos festejos.

Para la jornada de este domingo, primer desencajonamiento de reses bravas a las 08.00 horas que dará paso, a las 11.00 horas a la procesión y misa en honor al patrón de la villa con el acompañamiento de la Banda de Música y de Trovadores de la Paz. La misa será presidida por Carlos García Lasheras, de la Archidiócesis de Zaragoza, párroco del Sagrado Corazón de Jesús en la capital aragonesa.

La imposición del pañuelo de fiestas a los niños de Ólvega nacidos en 2024 tendrá lugar a las 12.45 horas en la plaza de España. A continuación, apertura de exposiciones en la sala de muestras del Centro Social de Ólvega.

Tras el vermú, por la tarde, tendrá lugar un festival de rejones en el que se lidiarán tres novillos a cargo de Sergio Domínguez y Asier Martín. Terminará con una suelta de vaquillas, tras la cual tendrá lugar el encierro, con reses bravas de la ganadería Herederos de José de Arriazu, de Ablitas.

Terrizos

La programación festiva de este domingo proseguirá con una primera sesión de baile, a las 21.00 horas, y un concurso de pasodobles. También habrá recorrido por los terrizos a cargo de la charanga, y un espectáculo de pirotecnia, tal y como figura en la programación.

En el descanso de la verbena se celebrará el tradicional bingo organizado por los quintos. Las fiestas continuarán el lunes con encierro, festival de novilleros y el homenaje a los mayores entre los actos más destacados.