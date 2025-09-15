Cientos de peregrinos acuden a su tradicional cita con la romería de la Virgen de Inodejo

Cientos de peregrinos no se pierden esta tradicional cita.HDS

La Virgen de Inodejo volvió a recibir un baño de masas este domingo al recibir a cientos de fieles que acudieron al santuario del que es patrona, a unos cinco kilómetros de Las Fraguas, para cumplir con una cita que se erige como una de las romerías más multitudinarias de la provincia y se celebra en mayo (domingo de La Trinidad) y en septiembre (segundo domingo).

Aunque son muchos los romeros que acuden a pie, en peregrinación, otros acuden en coche para asistir a la misa y disfrutar después de una tarde de hermandad compartiendo una comida en la pradera a disfrutando del buen tiempo que quiso sumarse también a la fiesta.

Son 31 los pueblos que forman parte de la Concordia de la Virgen de Inodejo por lo que son muchos los asistentes que se han dado cita en el enclave en una jornada en la que la buena meteorología ha sido un integrante más.