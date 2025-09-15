Homenaje a los mayores y disfraces en las fiestas de Ólvega

Dentro de la programación cultural de las fiestas del Cristo de la Cruz a Cuestas de Ólvega, se realizó por parte de la corporación municipal y los quintos un homenaje al hombre más anciano, a la mujer más anciana, y a la pareja más longeva de Ólvega. Tras ello una charanga rodeada de disfraces de Wally ha recorrido las calles de la localidad.

Los actos se celebraron en la localidad dentro de la programación de sus fiestas.MonteseguroFoto Homenaje a los mayores y disfraces en Ólvega 2025

