Osma se queda sin fuegos artificiales para las fiestas

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Osma se queda sin fuegos artificiales. El Ayuntamiento del Burgo de Osma ha comunicado la cancelación del espectáculo pirotécnico previsto para la noche del sábado 20 de septiembre, a las 23.30 horas, dentro del programa de fiestas patronales en honor a San Mateo en la Ciudad de Osma. La decisión se produce tras la resolución emitida por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que ha denegado la autorización por motivos climatológicos y de seguridad.

Ante esta situación, el consistorio ha anunciado que el espectáculo será sustituido por una propuesta de fuegos de baja intensidad, que se celebrará en la Calle Real de Osma, frente a la iglesia de Santa Cristina, manteniendo la misma fecha y horario. Esta alternativa busca preservar el ambiente festivo sin comprometer la seguridad de vecinos y visitantes, en un entorno más controlado y menos expuesto a las condiciones meteorológicas adversas.

La jornada de este sábado continúa con una programación festiva que incluye la celebración eucarística y la procesión, la salida de los cabezudos, el campeonato de guiñote y el triangular de pelota mano. También se espera el tradicional desfile de disfraces y, para cerrar la noche, la actuación de la orquesta Venus.

El domingo 21, día grande de San Mateo, la fiesta arrancará con la misa solemne, seguida de la caldereta popular en la plaza, el tradicional baile de la escoba, el espectáculo infantil 'Coletas Estrelladas' y los concursos de calva y bolos.