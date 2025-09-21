Heraldo-Diario de Soria

Golmayo celebra la convivencia entre sus municipios

Jornada de convivencia entre los municipios pertenecientes a Golmayo (Camaretas, Camparañón, Carbonera, Fuentetoba, Golmayo, La Cuenca, La Mallona, La Muela, Las Fraguas, Nafría la Llana, Nódalo y Villabuena)

Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común

Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común

Mario Tejedor
Soria

El acto principal de la jornada fue una visita guiada por el pueblo en el que se visitaron distintos puntos de interés, como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La ruta fue guiada por Juan Luis Hernández y amenizada por los gaiteros de Cañada Honda. En anteriores ocasiones la jornada de convivencia era solo para mujeres, pero finalmente se abrió a todos los integrantes de los municipios.

Los asistentes pudieron disfrutar seguidamente de una comida de hermandad con bingo en la sobremesa y la actuación de 'Café Torero'

