Golmayo celebra la convivencia entre sus municipios

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
21.09.2025 | 21:47
Actualizado:
21.09.2025 | 21:47
El acto principal de la jornada fue una
visita guiada por el pueblo en el que se visitaron distintos puntos de interés, como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La ruta fue guiada por Juan Luis Hernández y amenizada por los gaiteros de Cañada Honda. En anteriores ocasiones la jornada de convivencia era solo para mujeres, pero finalmente se abrió a todos los integrantes de los municipios.
Los asistentes pudieron disfrutar seguidamente de una
comida de hermandad con bingo en la sobremesa y la actuación de 'Café Torero'
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo
Los municipios de Golmayo pudieron disfrutar de un domingo en común JUAN ÁNGEL
Jornada de convivencia en Golmayo