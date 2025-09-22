Abilio Martínez Varea se despide en 'su' catedral como Obispo de Osma-Soria

La
Diócesis de Osma-Soria despedía el fin de semana del 20 y 21 de septiembre al hasta ahora Obispo de la demarcación, Abilio Martínez Varea con una doble ceremonia: el sábado en la y el domingo en la Concatedral de Soria Catedral de El Burgo de Osma. Las dos Eucaristías contaban con una gran acogida de los fieles que llenaban los templos para despedir al que ha sido pastor en Soria en los últimos ocho años.
El vicario general, el de Pastoral, el deán de la Concatedral, el presidente del Cabildo Catedralicio y buena parte del clero diocesano querían acompañar a Martínez Varea en sus últimas misas en Soria. Además, a la del domingo en El Burgo de Osma también acudía el Arzobispo de Burgos,
Mario Iceta.
En su homilía de despedida, Martínez Varea enviaba un doble mensaje de
agradecimiento y perdón a los que hasta ahora han sido sus diocesanos. El prelado agradecía a la Diócesis de Osma-Soria todo este tiempo compartido y destacaba como en El Burgo tanto él como sus padres encontraron un hogar. Recordaba emocionado como visitaba los pueblos de la provincia y, pese a llegar con nieve y frío, el calor de la bienvenida le calentaba el corazón. Don Abilio destacaba que se encontró una Iglesia viva en la que “hemos sembrado entre todos la semilla del Reino de Dios”.
El obispo también quiso pedir perdón por aquellos errores que en su ministerio pudiera cometer, pero, sobre todo, finalizó haciendo un llamamiento a la
esperanza también en esta tierra soriana marcada por la despoblación. Su alocución terminaba con una mirada a la Virgen: la de Nieva que es su patrona de origen, la de Inodejo que aglutina a la Diócesis y la del Carmen, que goza de gran devoción en El Burgo de Osma.
La Eucaristía en la Catedral concluía con las palabras del vicario general,
Gabriel Ángel Rodríguez, agradeciendo a don Abilio su servicio durante estos años y recordando como repicaban las campanas en su toma de posesión en el año 2017. La Diócesis ha regalado a Abilio Martínez Varea un báculo que se le entregó en la eucaristía de la Concatedral y ya pudo lucir en la de la Catedral burgense.
Abilio Martínez Varea se despide de la Diócesis de Osma-Soria para convertirse en el prelado de Ciudad Real. HDS
