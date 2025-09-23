La modificación de la autorización de la planta fotovoltaica de Arcos y Medinaceli, a información pública

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ejecutivo central, a través de la Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Soria, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de este martes el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de modificación de la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, de la planta solar fotovoltaica CSF Anguita, con una potencia nominal de 73,84 MW, promovida por la mercantil CSF Continua Anguita SL.

El emplazamiento principal del proyecto se encuentra en el término municipal de Arcos de Jalón, mientras que las infraestructuras de evacuación afectan también al municipio de Medinaceli.

El objeto de esta nueva tramitación es garantizar la adecuada ejecución del cruzamiento subterráneo de la línea eléctrica de evacuación con la infraestructura ferroviaria de alta velocidad Madrid-Barcelona, para lo cual se requiere una ligera variación técnica que conlleva la afección a dos nuevas parcelas que no estaban contempladas en el expediente inicial.

El órgano competente para autorizar esta modificación es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que la Subdelegación del Gobierno en Soria actúa como órgano tramitador a efectos de información pública, alegaciones y consultas.

Antecedentes del proyecto

El proyecto de la planta solar CSF Anguita cuenta con una larga tramitación administrativa previa que incluye la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el 30 de marzo de 2023. Posteriormente, el 30 de junio de 2023, la Dirección General de Política Energética y Minas otorgó la Autorización Administrativa Previa. En septiembre de 2024 se produjo un nuevo hito, con la concesión de la Autorización Administrativa de Construcción. Finalmente, el 4 de marzo de 2025, se emitió la Declaración de Utilidad Pública.

Con todo este recorrido, el proyecto ha superado sucesivos trámites de control ambiental, técnico y administrativo que aseguran tanto la viabilidad de la instalación como la compatibilidad de su desarrollo con la preservación del entorno natural.

Razón de la modificación

La razón de la modificación viene dada porque el promotor ha solicitado el 31 de julio de 2025 que se tramite esta modificación puntual, que no altera la esencia del proyecto, pero que resulta necesaria para garantizar la adecuada ejecución técnica de las infraestructuras de evacuación eléctrica. En concreto, se trata de variar mínimamente la salida del cruzamiento subterráneo de la línea de evacuación de 30 kV con la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Barcelona, mediante perforación horizontal dirigida.

Este ajuste técnico implica un incremento de aproximadamente 17 metros en la longitud de la línea subterránea y afecta a dos nuevas parcelas agrícolas situadas en el término municipal de Arcos de Jalón. La adenda presentada por la empresa incluye la justificación de la no sustancialidad de la modificación desde el punto de vista ambiental, planos descriptivos y la relación de bienes y derechos afectados (RBDA).

El presupuesto estimado de esta modificación asciende a 4.180 euros, una cantidad muy reducida en el contexto global del proyecto, lo que evidencia el carácter estrictamente técnico de la variación solicitada.

Información pública y alegaciones

Conforme a la legislación vigente, se abre ahora un plazo de treinta días hábiles a contar desde el miércoles 24 de septiembre para que los ciudadanos, administraciones y entidades interesadas puedan examinar la documentación presentada y formular las alegaciones que consideren oportunas.

La documentación completa puede consultarse en la página web de la Delegación del Gobierno en Castilla y León (apartado 'Proyectos, Campañas e Información'), en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Soria (calle Alfonso VIII, 2, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, previa solicitud al correo electrónico industria.soria@correo.gob.es), así como en los ayuntamientos de Arcos de Jalón y Medinaceli.

Energías renovables y desarrollo en Soria

Esta planta solar fotovoltaica cuenta con un presupuesto de casi 74 millones de euros y ocupará una superficie que supera las 147 hectáreas. Estos casi 74 MW de potencia se enmarcan en el impulso del Ejecutivo central a la transición energética justa, ordenada y sostenible, que constituye una de las prioridades estratégicas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

La hoja de ruta del Gobierno de España para la transición energética fija alcanzar 39 GW de potencia instalada en solar fotovoltaica en 2030 y lograr que el 74 % de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables. La planta CSF Anguita contribuirá a esos compromisos nacionales y europeos de descarbonización y sostenibilidad.

La implantación de plantas solares como CSF Anguita contribuye a los objetivos de descarbonización, seguridad de suministro y reducción de la dependencia energética, al tiempo que refuerza el papel de provincias como Soria en el desarrollo de energías limpias.