Ágreda tiene los Diablillos preparados para comenzar las fiestas de San Miguel

Los agredeños reciben con ganas los últimos días del mes de septiembre para celebrar San Miguel. Cinco días de fiestas, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, en los que los espectáculos taurinos copan el programa para el deleite de los agredeños que cuentan con una gran tradición taurina.

Unas fiestas que arrancan con una de las tradiciones más singulares de la provincia: La quema de los diablillos, en la que se queman públicamente tres figuras de tela y alambre con pólvora en su interior. Representan a los malos humores, rencores y envidias acumuladas a lo largo del año y es el secreto mejor guardado del grupo de mujeres que los confeccionan que colocan una pancarta con críticas o con algún tema de actualidad, a modo de coplilla.

Este acto simbólico, que recrea la victoria de San Miguel sobre el demonio, purifica el ambiente para dar inicio a los días de alegría y celebración.

La quema será a las 23.45 horas del día 28 en la plaza de San Miguel, a cargo de los Quintos de 1975, al que le seguirá el reparto de limonada a cargo de la Asociación Mujeres del Moncayo.

El día 29 tendrá lugar la misa en la iglesia de San Miguel, con la participación de la coral Villa de Ágreda.

Ocho encierros, cuatro matutinos y cuatro vespertinos, se celebrarán en estas fiestas entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre. El recorrido se realiza por las calles de la localidad y se encuentra convenientemente vallado, con la duración de una hora, aproximadamente. Por la mañana, el día 29 comienza a las 8 horas y el resto de días a las 9 horas; por la tarde, entre las 19.30 y las 20.30 horas.

Todos los días habrá suelta de vaquillas, entre las 12 y las 13 horas en la plaza de toros, y el día 1 de octubre, además habrá una capea a cargo del novillero Aarón Navas. El programa en la plaza de toros se completa por la tarde con espectáculos de concursos y exhibiciones de cortes con novillos y una trashumancia urbana, para la tarde del día 1 de octubre.

Hasta 6 ganaderías aportan las reses bravas para los espectáculos taurinos de las fiestas de Ágreda: José Arriazu Sada e Hijos, Pedro J. Domínguez, Elugio Mateo, Hermanos Gracia Blasco, Víctor Navas Granados y Alfredo Íñiguez. El Ayuntamiento no autoriza la presencia de menores en el recorrido del encierro ni en el ruedo de la plaza de toros durante los espectáculos, así como se sancionará el uso de tableros o de cualquier medio que obstaculice el buen desarrollo del encierro.

La suelta del toro de poliéster de fuego, las verbenas y una comida popular en la plaza Mayor el día 1 de octubre completan las actividades de las fiestas de San Miguel antes de cantar el 'Pobre de mí' con el reparto de bengalas el día 2 de octubre como fin de fiestas.

Como prolegómeno y para abrir boca, ayer sábado tuvo lugar el I Ciclocross Villa de Ágreda en el parque de la Dehesa y por la noche la plaza Mayor albergó un concierto de Leyendas del Pop.

Seis asociaciones están involucradas con su colaboración con el Ayuntamiento para estas fiestas. Desde el grupo de mujeres que confeccionan los Diablillos hasta la agrupación de las peñas , la asociación de mujeres del Moncayo, la Tercera Edad, la Juventud y este año los Quintos del 75, que son los agredeños que cumplen 50 años y que tienen un protagonismo destacado.