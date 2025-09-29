Marcha contra el cáncer en Almazán: fotos de los participantes durante el recorrido

Unas 600 personas se vistieron de naranja para participar en la segunda marcha contra el cáncer, celebrada este domingo 28 de septiembre en Almazán. Pese a un cielo amenazante de lluvia, vecinos y visitantes se unieron para mostrar su apoyo a los pacientes y a sus familias.

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán

Cientos de adnamantinos recorren las calles de la localidad.MonteseguroFoto II Marcha contra el cáncer en Almazán