Heraldo-Diario de Soria

Marcha contra el cáncer en Almazán: fotos de los participantes durante el recorrido

La II Marcha Contra el Cáncer de Almazán congrega a 600 vecinos y visitantes

Gonzalo Monteseguro
Soria

Unas 600 personas se vistieron de naranja para participar en la segunda marcha contra el cáncer, celebrada este domingo 28 de septiembre en Almazán. Pese a un cielo amenazante de lluvia, vecinos y visitantes se unieron para mostrar su apoyo a los pacientes y a sus familias.  

