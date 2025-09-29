Los recortadores muestran su destreza en la plaza de Ágreda

Un de los saltos realizados por uno de los recortadores que participó en el concurso.MONTESEGUROFOTO

Doce recortadores han hecho las delicias del público agredeño en la plaza de toros, en el que fue el primer festejo taurino de las fiestas de San Miguel y que volvió a mostrar la gran afición que tiene el público agredeño por los toros.

Los doce recortadores se enfrentaron a los 4 toros de Toropasión en grupos de cuatro, ante los que tuvieron que demostrar su destreza en quiebros, recortes y saltos. A la final pasaron los tres mejores de cada grupo y el segundo mejor clasificado de todos los grupos.

El primero de la clasificación fue Jonathan Estébanez, de Arganda del Rey (Madrid); el segundo, Daniel Alcalá, de Belmonte del Tajo (Madrid); el tercero, Javier Manso, de Narros de Cuéllar (Segovia) y el cuarto, David Ramírez, el Peque, de Arganda del Rey (Madrid).

Después del concurso, se celebró el segundo encierro de reses bravas de la jornada.

Las fiestas de San Miguel comenzaron en Ágreda en la noche del domingo con la quema de los diablillos y se desarrollarán hasta el día 2 de octubre que concluirán con el reparto de bengalas, la traca y el canto del ‘Pobre de mí’.

Hasta 7 ganaderías aportan las reses bravas para los espectáculos taurinos de las fiestas de Ágreda: Toropasión, José Arriazu Sada e Hijos, Pedro J. Domínguez, Elugio Mateo, Hermanos Gracia Blasco, Víctor Navas Granados y Alfredo Íñiguez.

El Ayuntamiento no autoriza la presencia de menores en el recorrido del encierro ni en el ruedo de la plaza de toros durante los espectáculos, así como se sancionará el uso de tableros o de cualquier medio que obstaculice el buen desarrollo del encierro.

Público en la plaza de toros de ÁgredaMONTESEGUROFOTO

Los espectáculos taurinos copan el programa festivo de San Miguel. Ocho encierros, cuatro matutinos y cuatro vespertinos, se celebrarán estos días. El recorrido se realiza por las calles de la localidad y se encuentra convenientemente vallado, con la duración de una hora, aproximadamente.

Además hay suelta de vaquillas en la plaza, concurso de recortadores y capea. El día 1 tendrá lugar la celebración de la comida popular en la plaza Mayor. Los agredeños celebran estas fiestas en peñas que se reúnen en los locales para las comidas y cenas. La suelta del toro de poliéster de fuego, las verbenas y una comida popular en la plaza Mayor también el día 1 y el encierro de carretones todos los días a las 11 horas, así como los desfiles acompañados de charangas completan las actividades de las fiestas agredeñas.