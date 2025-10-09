Este es el pueblo de Soria que celebra su Oktoberfest por todo lo alto

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La segunda edición del Oktoberfest, en la multipista de Golmayo (Soria), amplía su programación un día más y en esta ocasión arrancará el viernes 17 de octubre por la noche y el sábado 18 tendrá habrá actos a lo largo de todo el día.

Cuatro grupos musicales, dos de ellos DJ, forman parte del cartel musical para estas jornadas, en las que se instalarán barras para la degustación de cervezas y food truck con comida.

El Ayuntamiento de Golmayo organiza esta fiesta que se pone en marcha gracias a una colaboración público-privada con la empresa Festisoria. «Un ayuntamiento tiene que ofrecer servicios e infraestructuras pero también una programación festiva para sus vecinos», explica el alcalde, Benito Serrano, que a la vez invitó a los participantes a realizar «un consumo responsable» durante la Oktoberfest, que está dirigida a un público maduro.

La inauguración de la fiesta será el viernes a las 21 horas con la apertura del barril a cargo del alcalde y la actuación del DJ Jaleo, con versiones flamencas y rumberas.

El vermú del sábado estará amenizado por el grupo Burlancaster, con una selección de música tributo a los años 80 y 90. Por la tarde, habrá un campeonato de guiñote por parejas con premios a los tres mejores clasificados y un campeonato de futbolín, también con premios a las tres mejores parejas clasificadas.

Por la tarde, a partir de las 20 horas actuará el grupo Oktober Music Band y el DJ Miguel deJota.

El punto gastronómico lo pondrá una cena con un menú germano, codillo o salchicha grande, con precios a 13 y 12 euros, respectivamente. Las personas que quieran participar en la misma se tienen que apuntar en el Ayuntamiento de Golmayo previamente. El plazo está abierto hasta el día 16

La jornada concluirá con el concierto de Juan Salazar ‘El Chunguito’, que ofrecerá una selección de los de temas de la rumba de toda la vida. En ambos días, la música continuará de madrugada con la actuación de DJ’s.