La seguridad de la torre obliga a nuevas obras en la Catedral de El Burgo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Catedral de El Burgo de Osma recibirá una inyección económica que asciende a 167.748 euros, según aprobó el Consejo de Ministros esta semana, para garantizar la estabilidad, la estanqueidad y la seguridad de la torre. Esta decisión, tal y como recoge la nota remitida este jueves por la Subdelegación, asegura la continuidad de los trabajos que impulsa el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y completa los medios técnicos y económicos ya movilizados sobre el monumento. Por lo tanto, la inversión pública protege la torre, mejora la seguridad del entorno peatonal y reduce costes de mantenimiento futuros, al tiempo que consolida la atracción cultural y turística de la villa episcopal.

La ampliación responde a las necesidades detectadas durante la intervención, con el objetivo de garantizar la estabilidad, la estanqueidad y la seguridad de la torre. La Subdirección General del IPCE comunicó a la Subdelegación del Gobierno la memoria valorada de ampliación, que extiende el plazo de obra en seis semanas y fija el coste adicional en 167.748 euros. Este ajuste permite finalizar con solvencia las unidades de trabajo indispensables para una solución duradera de las cornisas y de los sistemas de evacuación de aguas.

Esta actuación se suma a los hitos aprobados en 2024. El 3 de diciembre de 2024, el Consejo de Ministros autorizó la ejecución de obras de emergencia en la torre de la catedral, bajo dirección del IPCE, a raíz de los desprendimientos provocados por los episodios de lluvia intensa. En ese marco se definieron las tareas de saneado y recuperación de elementos dañados, la impermeabilización y correcta evacuación de aguas en todos los cuerpos, la reposición de cornisas, impostas y sillares con piedra natural de características análogas y la limpieza en seco de paramentos para eliminar biodeterioro y depósitos nocivos.

El 26 de diciembre de 2024, el Boletín Oficial del Estado publicó la formalización del contrato de estas obras, con un presupuesto de 552.563 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. El órgano de contratación fue la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura; la gestión técnica corresponde al IPCE. La intervención persigue la conservación e integridad del bien y elimina soluciones antiguas que resultaban incompatibles con la protección de la piedra y la seguridad del entorno.

La catedral de la Asunción dispone de la máxima protección legal. Es Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento desde 1931 y su intervención forma parte del Plan Nacional de Catedrales que gestiona el IPCE, instrumento que articula las actuaciones de urgencia y los proyectos de restauración en las grandes fábricas catedralicias del país. Esta línea de trabajo, asegura el comunicado, sitúa a El Burgo de Osma en la agenda de prioridades del Ministerio de Cultura, con una estrategia que prioriza la seguridad de las personas y la conservación científica del patrimonio.

El Gobierno de España actúa de forma coordinada con el Cabildo Catedralicio y con el Ayuntamiento de El Burgo de Osma, de acuerdo con la normativa de patrimonio cultural y con los principios de intervención mínima, reversibilidad y compatibilidad de materiales. El refuerzo aprobado por el Consejo de Ministros no altera la filosofía del proyecto; al contrario, asegura su correcta culminación con partidas específicas para sellados, anclajes, reposición de piezas y mejoras en la evacuación de aguas, piezas clave para erradicar el riesgo de nuevos desprendimientos y mejorar el comportamiento higrotérmico de la fábrica de piedra.

Con este acuerdo, el Ejecutivo integra nuevos recursos en una obra ya en marcha y acerca soluciones técnicas contrastadas a un bien cuyo valor simbólico, histórico y artístico trasciende el ámbito local. La inversión pública protege la torre, mejora la seguridad del entorno peatonal y reduce costes de mantenimiento futuros, al tiempo que consolida la atracción cultural y turística de la villa episcopal.