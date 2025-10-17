Feria Ganadera en Borobia este domingo: homenaje a un sector que se mantiene aun con dificultades

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Borobia celebra su XVI Feria Ganadera este domingo, 19 de octubre. Una tradicional jornada que sirve para poner en valor la actividad ganadera en las zonas rurales, de la que viven varias familias en Borobia, manteniéndose a pesar de las dificultades.

El sábado el programa ya cuenta con alguna actividad y este año, además, coincide con el Festival de la Naturaleza de Ciria y Borobia complementándose ambas iniciativas de forma armoniosa, pues se trata de poner en valor los valores de la vida rural y el aprovechamiento sostenible de todos recursos naturales, donde los ganaderos forman parte de un hábitat tradicional que contribuye a cuidar y mantener esos recursos.

Como viene siendo habitual, la cita tendrá lugar en la zona de las Eras Bajas del pueblo, donde los ganaderos de la población y comarca podrán exponer sus ejemplares al público, en una jornada festiva en la que se puede también disfrutar de otras actividades y de las relaciones entre los ganaderos y el público, local y visitante, que se acerque a la localidad, instalándose también un pequeño mercadillo.

La ganadería ha mantenido en Borobia desde siempre y sobre todo desde la Edad Media una honda tradición, siendo muy conocida y documentada esta actividad, principalmente de ganado lanar, vacuno, porcino y equino.

La trashumancia, o, mejor dicho, trasterminancia entre Borobia y las dehesas de pastos de Aragón principalmente, daban vida a este mundo rural a través de las cañadas y pasos de ganado, lo que une esta localidad moncaína a Aragón, lugares de destino del trasiego de ganado. Además, los derechos por el pastoreo en la Dehesa del Tablado motivaron múltiples juicios y conflictos con los Mariscales de Castilla, tesis doctoral de Alberto Jiménez Carrera, que a veces se sucedían con periodos de pactos y concordias.

Actualmente, el ganado porcino, equino (caballar y asnal), vacuno, caprino, ovino, aviar y también apícola, sostienen a varias familias de Borobia, una actividad, la ganadera, que contribuye de una manera importante a sostener la población, por lo que es momento también de poner en valor la importancia de esta economía agraria en nuestra Soria rural.

La actual Feria ganadera surgió precisamente por la iniciativa de los propios ganaderos, uniéndose a colaborar el Ayuntamiento, la Asociación cultural La Raya y la Diputación.

El programa contempla un amplio abanico de actividades, algunas de ellas ya con cierta tradición, como el esquileo, el herraje de la ganadería caballar, así como otras actividades como cata de quesos por la Casa del Queso de Soria, taller de cerámica, taller de madera, de esculturas de madera con motosierra, o la exhibición de ganado asnal de la ganadería Garín de Maluenda.

Previamente, el sábado día 18 de octubre, a las 20.00 horas, se proyectará la película 'Vidas irrenovables', aportada por la Asociación Hacendera, un extraordinario reportaje que viene a poner en evidencia los perjuicios que puede causar en el medio rural y en la actividad agrícola y ganadera también al turismo, el uso desbordado, irracional y desmedido en muchas ocasiones, cuando no hay regulación ni control alguno, de la invasión de las explotaciones de energía renovable en el medio rural, abriéndose posteriormente un coloquio entre los asistentes.