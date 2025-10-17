Medinaceli acoge la asamblea regional de Los Pueblos más Bonitos de España

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Soria acoge este fin de semana la asamblea regional de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España. Será precisamente en uno de los seis municipios de la provincia que forman parte de esta reconocida red, el primero que fue designado como Pueblo más Bonito de España por Soria: Medinaceli.

La reunión es una asamblea de la zona centro y reunirá a representantes del patrimonio histórico de municipios integrantes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

Esta jornada tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre los pueblos de la red, compartir experiencias y avanzar en nuevas estrategias de desarrollo turístico y cultural, con especial atención a la conservación del patrimonio y la promoción sostenible del medio rural, según explican desde la asociación.

Este tipo de encuentros son también espacios que favorecen la transmisión de conocimiento, el intercambio de buenas prácticas y la creación de sinergias entre territorios, contribuyendo a que la red siga creciendo de forma cohesionada y comprometida con la calidad y la autenticidad.

El acto contará con la participación del presidente nacional de la Asociación, Francisco Mestre, así como de alcaldes y representantes de los municipios de la zona centro. La asamblea será este domingo y comenzará a las 12.30 horas en el Palacio Ducal de Medinaceli, en una jornada que incluirá actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento.

Con esta cita, la asociación reafirma su compromiso con la protección del patrimonio histórico, la excelencia turística y la cooperación entre territorios, pilares que definen a Los Pueblos más Bonitos de España. Junto con Medinaceli, por la provincia de Soria forman también parte de este colectivo Yanguas, Vinuesa, Monteagudo de las Vicarías, El Burgo de Osma y Berlanga, último en adherirse.

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, que ya cuenta con 122 localidades únicas, nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española. El objetivo es promocionar los pequeños municipios, preferentemente rurales, agrupados bajo una misma marca de calidad, a través de acciones de promoción y eventos culturales tanto dentro como fuera de España.

Esta red engloba lugares de gran belleza y personalidad que destilan historia y cultura a la par, villas marcadas por la tradición que el viajero podrá disfrutar al recorrer sus caminos y mezclarse con los lugareños.

La marca Los Pueblos más Bonitos de España es un referente de prestigio y calidad a nivel nacional e internacional. La iniciativa está basada en el modelo francés Les Plus Beaux Villages de France y forma parte de la Federación de los Pueblos más Bonitos del Mundo.