La Junta modifica el proyecto de cimentación para el centro de salud de El Burgo

Parcela inundada de agua en la se construirá el centro de salud en una foto cedida por Soria Ya.HDS

Las obras y los problemas de inundablidad de los terrenos para el centro de salud de El Burgo de Osma fueron ayer objeto de rifirrafe en las Cortes de Castilla y León entre el procurador de Soria Ya, Toño Palomar, y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

El procurador sorianista reprochó al ejecutivo regional el retraso de las obras del inmueble y los problemas de inundabilidad de la parcela sobre la que se asentará el edificio, al estar ubicada en una zona inundable, «la aparición de aguas en el solar no es un imprevisto sino un error de planificación», manifestó Palomar en su intervención en el pleno de las Cortes de Castilla y León.

En su contestación, Vázquez explicó que, a recomendación de los técnicos, se va a realizar una modificación para la cimentación de la parcela que se va a realizar con una losa continua de hormigón armado para distribuir las cargas de la nueva construcción y así reforzar la viabilidad y la seguridad. «Se está trabajando con los criterios técnicos», expresó el consejero en su contestación a Soria Ya.

En este sentido aclaró que antes de iniciar los trabajos de cimentación se han llevado a cabo varias catas profundas sobre el terreno, cuyo resultado ha llevado a reconsiderar el proyecto inicial que contemplaba capas aisladas sobre pilares de hormigón.

Vázquez aseguró que la Consejería de Sanidad que los problemas técnicos están resueltos y la construcción del centro de salud de El Burgo de Osma se encuentra en fase de ejecución y las obras estarán terminadas en el primer trimestre de 2027.

Recordó que la inversión supera los 6 millones de euros y el nuevo centro de salud de El Burgo ampliará los espacios y los servicios para los 5.700 pacientes del Área de Salud de El Burgo.

Vázquez también anunció que las obras de construcción del centro de salud de San Leonardo se encuentran en fase de licitación y en breve se sacará la ampliación y mejora para el centro de salud de Almazán.

El consejero reiteró que la Junta está trabajando en los proyectos sanitarios para Soria y «parece que lo que es bueno para los sorianos es malo para usted», le dijo Vázquez al procurador de Soria Ya y le reprochó «hacer política de candil, pero eso es lo que tiene la proximidad electoral para los que viven del victimismo» y concluyó su intervención haciendo una advertencia a Palomar: «Hace años dijo en una entrevista que no estaba a sueldo del señor Martínez, tenga cuidado porque parece que está haciendo méritos para estarlo».