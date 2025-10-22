Ágreda promociona la cara oculta del Palacio de los Castejón: sus mazmorras

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Existen pocos bienes patrimoniales en la provincia de Soria con tanta y diversa historia a lo largo de su vida que gocen de tan buen estado en pleno siglo XXI. El Palacio de los Castejón, de Ágreda, uno de los mayores atractivos turísticos de la villa, terminado de construir a comienzos del XVII por orden de Diego González de Castejón y Vinuesa, regidor de Soria y Ágreda, ha sido utilizado a lo largo de sus existencia para los más variados fines. Sus dependencias albergaron en su día los juzgados, el cuartel de la Guardia Civil y fue también prisión.

«El edificio tenía la peculiaridad de albergar todas las fases del proceso judicial: detención, instrucción y enjuiciamiento, sentencia y cumplimiento de la pena». Así reza en paneles informativos que ilustran la visita a esta ala del Palacio.

Situado entre los antiguos barrios de San Miguel y Moro, el edificio esconde dos plantas que fueron utilizadas como prisión, espacios que ocupaban la casa del carcelero y las mazmorras, las cuales pueden visitarse bajo demanda en la Oficina de Turismo.

Las mazmorras serán escenario el próximo 26 de octubre de un escape room de una hora de duración. La Oficina de Turismo ha preparado cinco pases, a las 11, 12.30, 17, 18.30 y 30 horas, a los que ya es posible apuntarse. Los interesados pueden hacerlo y recabar más información en la oficina.

No es la primera ocasión que las mazmorras del Palacio se promocionan de este modo, ya que ha habido escapes room en ocasiones anteriores con bastante aceptación por parte del público. Las dependencias se encuentran musealizadas y paneles informativos explican al visitante la historia de esta prisión y sus prisioneros. Los presos provenían de lugares cercanos como Beratón, Aldealpozo, Ólvega, San Felices, Noviercas y Ágreda y cumplían condena que «en su mayor parte eran de entre 15 y 20 días, relacionadas sobre todo con peleas por fincas o ganado y pequeños hurtos».

Una de las celdas musealizada.MONTESEGUROFOTO

Mejor exponente

El Palacio es el mejor exponente de arquitectura civil de la villa; acoge la casa de cultura y son habituales las exposiciones. Son visitables el Patio de Columnas, la Galería de Mármol, así como los Jardines históricos. Una bonita área exterior a la que se dedica un especial cuidado: más de 200 especies de plantas conforman unos jardines, reconocidos como Mejor Jardín histórico por la Asociación de Amigos del Real Jardín Botánico de Madrid. Requieren un sistema de riego particular y podas especiales, tal y como apunta Laura Alonso Cacho, desde la Oficina de Turismo de Ágreda, lo que les confiere un majestuoso aspecto. Hay hierbas aromáticas, de cocina, medicinales, de uso en la cosmética y hasta alguna que puede resultar tóxica.

El Palacio de los Castejón es uno de los monumentos de Ágreda más visitados por el turista. El edificio y sus Jardines renacentistas están abiertos diariamente, de forma ininterrumpida de 10 a 19 horas y la visita es gratuita.

Ágreda afronta esta semana los últimos días para ser Capital de Turismo Rural 2025 si se proclama ganadora de la iniciativa de Escapada Rural, plataforma que quiere dar a conocer los pueblos de España que apuestan por el turismo rural. Puede votarse a través de la web de la Oficina de Turismo de Ágreda y desde la propia plataforma.

El escape room previsto para el próximo domingo no es la única iniciativa fuera de la promoción turística habitual del municipio. Salidas y excursiones forman también parte de la difusión de Ágreda, incluidas visitas nocturnas como la desarrollada hace algunos días. Fue a la antigua iglesia de Nuestra Señora de Yanguas, a la que se hizo una visita nocturna el pasado día 12, con afluencia de turistas en el municipio al ser puente festivo en Castilla y León y Aragón.