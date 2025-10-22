Heraldo-Diario de Soria

Todas las fotos del Palacio de Ágreda y su ala más desconocida: las mazmorras

Sus dependencias albergaron en su día los juzgados, el cuartel de la Guardia Civil y fue también prisión

Las dependencias se encuentran musealizadas

Las dependencias se encuentran musealizadas

P.P.S.
Soria

El Palacio de los Castejón, de Ágreda, encierra zona poco conocida: las mazmorras que sirvieron de cárcel en este majestuoso inmueble, uno de los atractivos turísticos más visitados de la Villa de las Tres Culturas. Y es que el Palacio, un edificio de finales del siglo XVI y comienzos del XVII posee dos plantas que se utilizaron como prisión hasta mediados del siglo XX. Fue a mediados de los 70 cuando se dejó de utilizar como cárcel. Sus instalaciones, donde también estuvieron los Juzgados y el Cuartel de la Guardia Civil, la Biblioteca, salas de exposiciones y el Aula Mentor. En el exterior, sus Jardines renacentistas asombran al visitante. El Palacio está abierto diariamente, pero el ala de las mazmorras puede visitarse bajo demanda o en días puntuales. Es el caso de este domingo 26 de octubre, que serán escenario de un escape room.

