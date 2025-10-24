Almazán licita por 730.000 euros el campo de hierba artificial

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán licita por segunda vez y de manera urgente la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial en el complejo deportivo de La Arboleda.

La primera licitación quedó desierta y en esta ocasión sale por una cantidad de 733.811 euros. El plazo para presentar las ofertas concluye el día 7 de noviembre.

El Ayuntamiento realiza esta licitación por el procedimiento de urgencia, ya que necesita adjudicarlo antes del 1 de diciembre, fecha tope marcada por Diputación, ya que la obra se encuentra cofinanciada.

Con este proyecto se pretende aprovechar los terrenos deportivos ubicados en el complejo de la Arboleda, que en la actualidad albergan el campo de fútbol 11 de hierba natural y otras instalaciones deportivas de espacios abiertos y cerrados.

Según se recoge en el proyecto, una de las actividades más demandadas, sobre todo por la población más joven, es el fútbol, para lo que se cuenta con el campo de hierba en el complejo, que se utiliza tanto por el equipo local, la S.D. Almazán, como por otros equipos de categorías inferiores.

La gran demanda de este deporte, desde categorías infantiles hasta la competición, hace que la actividad se vea limitada tanto por la disponibilidad horaria, como por el mantenimiento del césped natural del campo, por lo que se requiere de ampliar las instalaciones, para poder absorber la demanda existente tanto en el propio municipio como en las localidades del entorno.

Para ello, el Ayuntamiento de Almazán ha decido ampliar la dotación deportiva del complejo deportivo de La Arboleda con un campo de fútbol adosado al existente de hierba artificial, que permite ampliar la disponibilidad para la práctica de este deporte manteniendo el campo de hierba natural existente y posibilitando compartir muchas de las infraestructuras existentes y las de nueva ejecución.

El campo de juego tendrá unas dimensiones de 100 por 64 metros, reglamentario para equipos de primera división RFEF e inferiores.

Se proyecta un relleno de zahorras con las pendientes hacia las canaletas laterales, una capa de aglomerado asfáltico y sobre esta la colocación del césped artificial.

Además, una red de evacuación de aguas del campo, una red de riego, sustituyéndose el equipamiento de las instalaciones existentes, porterías, banquillos, marcador y colocando redes de protección detrás de las porterías.

El césped artificial será de última generación. El proyecto se dotará en un futuro de una pequeña zona de gradas móviles así como de iluminación artificial. A medio plazo se contempla también la retirada de la grada de hormigón existente, si bien no es objeto de este proyecto.