San Leonardo proyecta la apertura de una calle detrás del centro de salud

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Leonardo proyecta la apertura de una nueva calle en el casco urbano en la zona posterior del centro de salud y del bar Rodrigo con el objetivo de mejorar el acceso a los vecinos de los bloques de viviendas de la zona, dotándolos de zonas de aparcamientos. El nuevo vial facilitará también el tráfico para el resto de los vecinos.

El Ayuntamiento estima que la inversión estará en torno a los 250.000 euros. Para el inicio de las obras, el pleno ha realizado una petición de 150.000 euros al Plan Provincial de Diputación para financiar el proyecto, tal y como se aprobó en el pasado pleno, con la abstención del PSOE.

Según explicó el alcalde, Jesús Elvira, esta primera partida es para comenzar con la obra, en la que previsiblemente se tendrán que invertir otros 100.000 euros para el saneamiento y la iluminación.

El PSOE se abstuvo porque, a juicio de su portavoz, Orlando Yagüe, le pareció elevada la partida económica destinada a la apertura de esta calle.

A los 250.000 euros de obras, el socialista sumó los 142.000 euros que el Ayuntamiento ha desembolsado para la compra de terrenos necesarios para poder contar con los metros necesarios y dar una amplitud suficiente a esta calle.

En este sentido, Yagüe agregó que su grupo se opuso a cómo se ha gestionado la compra del solar. Consideraron que hubiese sido más correcto plantear una expropiación y además los solares resultantes tras las obras menoscaba los derechos de otros propietarios.

Elvira explicó que se desestimó la posibilidad de expropiar porque había una maraña de herederos lo que podría prolongar el trámite, si además no se contaba con la documentación necesaria, por ello el alcalde defendió que ha sido más apropiado llegar a un acuerdo con los propietarios de las parcelas necesarias para una compraventa.

Descartó que se trate de un precio excesivo y apostilló que se realizó una valoración técnica por parte del Ayuntamiento. «Pensamos que es una buena solución porque va a aumentar la visibilidad en la calle y va a dar servicio a todo el pueblo», dijo Jesús Elvira.

Además defendió que el trámite se ha realizado con total transparencia y se ha dado cuenta desde el primer momento a la oposición. El portavoz socialista defendió que hubiese sido más adecuado llevar a a cabo una unidad de actuación.

En el mismo pleno y en el mismo punto del orden del día, se aprobó la segunda petición a las obras de Planes de la Diputación que es un proyecto para acometer el arreglo de las calles del Hornillo, donde se quiere colocar un hidrante y en la calle Regachón para el cambio de redes. La cantidad solicitada es de 38.000 euros.

Por otra parte, en la sesión extraordinaria se dio cuenta de la dimisión de la concejala socialista Elvia Josefina Pérez Lacosta.