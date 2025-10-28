La promotora de una planta de biometano en Soria pide autorización ambiental

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha sacado a información pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental del proyecto para la construcción de una planta de biometano en San Esteban (Soria).

La empresa Planta de Biometano de San Esteban S.L., que pertenece al grupo IAM CarbonZero, promueve esta planta, en la que se contempla una inversión en torno a los 10 millones de euros y la creación de 13 empleos.

La actividad para la que se solicita autorización ambiental es para la producción de biometano digerido a través de un proceso de digestión anaerobia de residuos orgánicos. Se estima que al año se tratarán 37.000 toneladas de residuos, la mayor parte de purín de cerdo, para producir 1.562 toneladas de biometano y otras 7.250 toneladas de fertilizantes.

Los residuos que recepcionará la futura planta son diversos. Los más voluminosos serán los de purín de animales, estiércol, resto de paja y de tejidos vegetales de la agricultura y horticultura, restos de podas y hojas, restos de matadero y lodos de depuradoras de aguas residuales.

No obstante, la empresa, en su proyecto detalla que el mayor volumen será el purín de cerdo, con 22.000 toneladas al año, lo que supone un total de 15 camiones cisterna a la semana.

La documentación del proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, de Valladolid, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria y en la página web de la Junta. El anuncio fue publicado en el Bocyl y desde hoy se abre un plazo de 30 días para presentar alegaciones.

Las instalaciones estarán localizadas a dos kilómetros del casco urbano, en en la parcela 98 del polígono 96 del término municipal de San Esteban y contempla el tratamiento biológico de residuos no peligrosos y la producción de biometano y fertilizantes, con una capacidad superior a 75 toneladas diarias.

Los promotores ya explicaron que habían elegido esta ubicación porque en la zona hay residuos suficiente para transformarlo en biometano, a lo que se suma la dotación de importantes infraestructuras como la autovía del Duero y la red de gas para evacuar la producción.

La parcela en la que se construirá cuenta con 43.208 metros cuadrados, en los que las construcciones ocuparán algo más de 11.000 metros cuadrados. Entre ellas se encuentran la instalación de dos biodigestores, varios tanques de agua, almacén para la recogida de la biomasa, una nave para el tratamiento del digestato, un edificio de usos múltiples y balsas de almacenamiento para la fracción líquida, entre otras. Estas últimas estarán excavadas a una profundidad de 4 metros bajo tierra y tendrán una capacidad de 2.620 metros cúbicos.

La construcción de esta planta de biometano ha generado una fuerte oposición vecinal que se ha unido en la Plataforma Ciudadana de San Esteban por la defensa de nuestra calidad de vida, que ha protagonizado varias protestas en el municipio para solicitar que se construya.