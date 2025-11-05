La Diputación de Soria recibe un premio por la calidad de los Servicios Sociales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los Servicios Sociales prestados por la Diputación de Soria han sido reconocidos con un premio nacional por su apuesta por la transparencia, la mejora continua y la calidad del servicio.

Durante el pasado mes de marzo, la Diputación inició un nuevo estudio destinado a evaluar y conocer en profundidad el trabajo que se desarrolla en el ámbito de los Servicios Sociales, una de las áreas fundamentales de la institución y que concentra más del 20% del presupuesto anual.

En este contexto, la Diputación decidió someter el servicio al Índice DEC, un proceso de seguimiento y análisis que ha impulsado la creación de un grupo de trabajo con personal técnico y que permitirá evaluar de forma rigurosa la eficacia de las políticas sociales que se desarrollan en la provincia.

Fruto de este compromiso con la transparencia, la calidad y la mejora continua, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha concedido a la Diputación Provincial de Soria el Premio Anual 2025 en la modalidad de Institución Pública, junto con los ayuntamientos de Bilbao y Jerez de la Frontera (Cádiz).

La Diputación de Soria se convierte así en la primera diputación provincial de España en someterse voluntariamente a este sistema de evaluación.

Por ello, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha reconocido y valorado este compromiso, concediendo a la institución soriana un premio por su apuesta por la mejora continua, la transparencia y la calidad de los servicios que presta.

El galardón será entregado el próximo 13 de noviembre en Fuenlabrada, en un acto en el que la Diputación de Soria será distinguida como institución que contribuye, con su compromiso, a impulsar los servicios sociales y la protección social de las personas, familias y colectivos que más lo necesitan, junto a otros ayuntamientos como Bilbao, Jerez y San Cristóbal de La Laguna.

Este reconocimiento constituye solo el primer paso dentro de un proceso más amplio de evaluación y seguimiento al que la Diputación se ha comprometido.

En las próximas semanas se espera recibir los resultados del estudio, que permitirán continuar avanzando y fortaleciendo una de las áreas más esenciales de la institución provincial.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, felicitó y reconoció el trabajo de los profesionales que forman parte de este departamento y que en la actualidad realizan un trabajo fundamental en el medio rural de la provincia, aquejado por la despoblación y también por el envejecimiento. La ayuda a domicilio es uno de los pilares básicos de este departamento. Una prestación que llega a los 1.200 usuarios.