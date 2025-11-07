La Junta lo confirma: el Toro Jubilo se puede celebrar si los animales proceden de la misma ganadería

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Toro Jubilo se podrá celebrar en Medinaceli (Soria) siempre y cuando los astados que se trasladen a la localidad el día 15 procedan de la misma ganadería y sean devueltos sin mezclarse con otros animales.

Este es el requisito que tendrán que cumplir los organizadores del festejo, después de que la Junta de Castilla y León ha aprobado la ampliación de la prohibición de ferias y mercados de ganado hasta el día 30 de noviembre, para evitar contagios de animales en la Comunidad a causa de la Dermatitis Nodular Contagiosa.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, anunció las medidas y la excepción para Medinaceli, en la comparecencia para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Reiteró que la prohibición no afectará al Toro Jubilo, pero insistió en que todo el ganado que se desplace a localidad soriana tiene que tener «un único código» y debe regresar de manera conjunta a la misma ganadería. La Junta busca que no se mezclen los animales procedentes de varias granjas, ya que al regresar a las mismas podrían contagiar al resto.

En el caso del Jubilo, además del toro al que se le da suelta se mueven a Medinaceli más animales, como mansos, que se utilizan para el festejo.

Se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la prórroga de esta medida ante el riesgo de transmisión de esta enfermedad. Una decisión que ha adoptado la Junta de Castilla y León con un amplio consenso con las organizaciones agrarias.

La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, por lo que exige extremar la bioseguridad y reducir concentraciones que favorecen la transmisión indirecta. Asimismo no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

El Toro Jubilo se celebrará en la noche del sábado 15 de noviembre en Medinaceli con fuertes medidas de seguridad. Para ese día se han solicitado dos concentraciones.

Una del partido animalista PACMA que ha convocado a las 18 horas ante el Ayuntamiento en protesta de su celebración y para solicitar su abolición y otra por parte de la Asociación Toro Jubilo de Medinaceli, que también ha realizado un llamamiento a manifestarse para defender la tradición.

Ambas se desarrollarán en ubicaciones distintas del municipio, con horarios compatibles y medidas de separación para evitar encuentros entre grupos, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

La Subdelegación del Gobierno en Soria celebró ayer, en el Ayuntamiento de Medinaceli, una reunión de coordinación para preparar el dispositivo de seguridad del sábado 15 de noviembre.

La Guardia Civil activará un dispositivo suficiente y proporcionado para garantizar el normal desarrollo de las concentraciones, la protección de las personas asistentes y la preservación del orden público. El operativo contará con apoyo de la USECIC de Zaragoza, además de efectivos de la Comandancia de Soria.

El objetivo operativo pasa por mantener cada concentración en su emplazamiento y evitar cruces entre ambas, así como regular accesos y movilidad cuando resulte necesario.

La subdelegación del Gobierno ha destacado la colaboración y coordinación con el Ayuntamiento y con la Junta de Castilla y León y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, al respeto a las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.