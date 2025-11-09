Subida del precio de las residencias de la tercera edad de la Diputación de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los precios de las plazas en las residencias de la tercera edad de la Diputación de Soria subirán en 2026 un 1,97%, apenas alcanza el euro diario tanto para estancias temporales como permanentes, así como para residentes asistidos.

Se trata de «una subida mínima», según explicó el presidente de la Diputación, Benito Serrano, que explicó que se ha buscado equilibrar la subida de los costes con la protección a los mayores y residentes. Las nuevas tarifas fueron aprobadas de manera provisional en el último pleno por unanimidad y a partir de ahora saldrán a exposición pública.

El año pasado estos precios no subieron. A partir de ahora, la Diputación ha tomado la decisión de subir los precios cada año para garantizar la sostenibilidad del servicio en lugar de acumular la subida a una sola anualidad.

En cualquier caso, la que se ha aprobado recientemente no supera la subida de la pensión mínima entre el periodo 2024-25. Serrano defendió la necesidad de ajustar los precios públicos de los servicios a los costes.

El presidente recordó que la Diputación tiene un déficit de más de 5 millones de euros en la prestación del servicio de residencias de la tercera edad, donde el coste anual se acerca a los nueve millones de euros.

La Diputación gestiona directamente el centro de San José en El Burgo de Osma y la residencia de Nuestra Señora de Los Milagros en Ágreda. Cuenta con plazas en otras residencias a modo de concierto.

La Diputación está pendiente de un estudio sobre el servicio que se ha encargado a una empresa externa que ha solicitado recientemente una prórroga para completar el trabajo. Además se ha incorporado en la RPT de la Institución una nueva plaza de director gerente para las residencias.