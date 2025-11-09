San Leonardo presume de setas en su XXII Jornadas Micológicas, las fotos de un bosque bajo techo

San Leonardo volvió a presumir de setas y conocimiento en sus XXII Jornadas Micológicas.MONTESEGUROFOTO

Hasta ahora no ha sido un otoño especialmente bueno para setas y boletus, pero acercarse este fin de semana a San Leonardo de Yagüe era disfrutarlas en todo su esplendor. La Feria Micológica celebró su vigésimo segunda edición llenando una vez más el polideportivo de especies, colores, olores, conocimiento e iniciativas asociadas, desde la artesanía a algún duendecillo que se acercó desde el Bosque Mágico.

Setas liofilizadas y frescas, una veintena de artesanos y el saber de los pinariegos se sumaron en esta iniciativa del Mycotour de Otoño de Montes de Soria. Así, mientras empiezan a asomar algunos 'Migueles', San Leonardo llenó las cestas de algo muy necesario: ganas y conocimiento.