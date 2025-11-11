La Diputación de Soria reparte 250.000 euros entre 60 jóvenes para comprar vivienda rural

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La convocatoria de ayudas para la compra y rehabilitación de vivienda para jóvenes en el medio rural se ha cerrado con éxito. Este año la Diputación repartirá 250.000 euros entre 60 beneficiarios. Cada uno recibirá 4.255 euros.

Este año la Diputación, tras un acuerdo de la Junta de Gobierno, ha repartido el montante a partes iguales entre todos los peticionarios que han cumplido las bases. Once se han quedado fuera por incumplimientos.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, anunció que el próximo año ampliará la partida de esta línea que forma parte del Plan Soria, con el objetivo de poder entregar 5.000 euros a cada joven que cumpla con los requisitos.

Serrano cifró en un millón de euros el dinero que moviliza la Diputación en políticas de vivienda rural a través de distintos programas, «con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda pública en los pueblos».

En primer lugar se encuentra la convocatoria del Plan Soria para subvencionar a los ayuntamientos la rehabilitación de viviendas dirigidas al alquiler social. Este año se han arreglado 11 y desde que comenzó esta línea ya son un centenar las casas arregladas.

El presidente anunció que con los remanentes del Plan Soria se va a sacar una segunda convocatoria para dar respuesta a 5 pueblos que se quedaron sin financiación este año.

En segundo lugar se encuentran las ayudas a los jóvenes para compra o rehabilitación que ya suman 269 desde el inicio de la convocatoria. La cofinanciación de Diputación para el programa Rehabitare es otra de las líneas en la que la aportación provincial ha sido de 208.000 euros para 8 viviendas y se ha presupuestado 416.000 euros para el periodo 2025-2027.

A estas se suma la nueva aportación de fondos de Diputación que bonificará un 10% la compra de viviendas para jóvenes en la provincia.

Además, a través de Plan Provincial se han arreglado una decena de viviendas municipales con ayudas de 150.000 euros, mientras que la aportación para respaldar la eliminación de las ruinas en los municipios también suma una partida significativa, 318.000 euros y 23 proyectos.

Serrano subrayó en que «estas ayudas reflejan de forma evidente la apuesta de la Diputación por el medio rural. No podemos limitarnos a hablar de despoblación: debemos impulsar este tipo de medidas, y apoyar el acceso a la vivienda para los jóvenes es esencial para que nuestros pueblos mantengan vida y futuro».

Por otra parte, la Junta de Gobierno adjudicó tres de las obras que se enmarcan dentro del Programa DUS 5000 de ayudas a proyectos de energía limpia en municipios de la provincia, financiado por los Fondos Europeos.

Estas obras consisten en la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en las localidades de Garray, Ólvega y Golmayo, y las llevará a cabo la empresa Raiden Iberica S.L. por un precio 73.556 euros.