La Diputación explora destinos asiáticos para asistir a ferias alimentarias

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La firme apuesta de la Diputación de Soria por la gastronomía provincial le lleva a explorar, de la mano de las industrias agroalimentarias, destinos en países asiáticos para promocionar los productos sorianos en ferias especializadas de gastronomía y facilitar la apertura de nuevos mercados para el sector.

Estos nuevos destinos internacionales que, de momento son atractivos, son Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Seúl (Corea del Sur), a la vez que se han planteado otros, en esta ocasión en el continente americano como Canadá. La Diputación ya ha facilitado la internacionalización de la presencia de la agroalimentaria soriana en ferias extranjeras y lo ha hecho en destinos europeos como Milán (Italia), París (Francia) y Londres (Reino Unido).

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, acompañado por el diputado del Área de Desarrollo Económico, Saturnino de Gregorio, han mantenido un encuentro de trabajo con representantes de más de una veintena de empresas agroalimentarias para analizar el calendario de ferias y eventos promocionales de cara al año 2026 y valorar nuevas oportunidades para posicionar el producto soriano.

En el encuentro también se valoraron otros destinos nacionales a tener en cuenta en la programación de las ferias de 2026. Estas novedades son la Alimentaria Barcelona, Sevilla Auténtica o la feria gastronómica de Galicia.

Serrano destacó la importancia de este tipo de encuentros como herramienta para ajustar la estrategia provincial a las necesidades reales del sector. «Nuestras empresas agroalimentarias son un pilar fundamental del desarrollo económico de Soria. Cada vez que abrimos una puerta nueva para que nuestro producto salga al exterior, estamos generando crecimiento, empleo y prestigio para la provincia», subrayó.

Durante este año, la Institución provincial ha incorporado la participación de nuevas empresas que, animadas por los buenos resultados de anteriores ediciones, han decidido contar con el respaldo de la Diputación para explorar mercados alternativos y ampliar su presencia tanto dentro como fuera de España.

«La incorporación de nuevas empresas confirma que el modelo funciona; cuando acompañamos a nuestros productores, ellos responden con calidad, innovación y competitividad», dijo el presidente.

En el ámbito nacional, las compañías sorianas continúan demostrando su solidez y capacidad para posicionarse en un mercado cada vez más exigente. Ferias como Barcelona Wine Week, Gastrónoma Valencia o el Salón de Gourmets han permitido consolidar la marca Soria y reforzar el prestigio de los productos agroalimentarios de la tierra.

En el transcurso de la reunión, la Diputación reafirmó su compromiso de seguir trabajando estrechamente con las empresas para asegurar que cada proyecto tenga visibilidad y continuidad. Con este propósito, para 2026 se ampliará la presencia en otras citas destacadas.

En el plano internacional, la institución provincial y los empresarios coincidieron en la necesidad de abrir nuevas vías comerciales en mercados emergentes, por ello se ha pensado en países como Canadá, Seúl o Dubái.

Aunque se trata de mercados complejos, varias compañías mostraron interés en explorar estas oportunidades, especialmente ante la posibilidad de diversificar su negocio y acceder a nuevos canales de distribución.

Los empresarios señalaron también que ir «bajo el paraguas institucional» de la Diputación facilita la entrada en ferias de alto nivel y minimiza las dificultades logísticas y económicas.

Asimismo, se ha destacado el potencial del centro y norte de Europa como escenarios estratégicos para los productos sorianos, tradicionalmente bien valorados en mercados exigentes.

Los representantes del sector trasladaron a la Diputación su interés en que se estudie la incorporación de ferias en países de esa área para los próximos meses.

Aun así, se mantiene la presencia en ferias como junto al ICEX viajar hasta París, Londres o Dublin, o incluso volver a la Feria Tutto Food de Milán como posibles destinos.

En las próximas semanas, la Diputación trabajará para perfilar y cerrar un calendario de ferias para 2026 que ofrezca nuevas oportunidades, impulse los viajes comerciales y refuerce el desarrollo económico del territorio.

Para finalizar, el presidente Serrano recalcó el valor del trabajo conjunto que «desde hace años comprobamos que el apoyo institucional a nuestras empresas se traduce en un retorno claro para Soria. Cuando nuestras empresas crecen, crece toda la provincia. Y por eso vamos a seguir apostando por abrir caminos, acompañarles y facilitar que lleguen más lejos que nunca».