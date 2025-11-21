El presidente de la Diputación de Soria exige en la FEMP una financiación «justa y estable»

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, reivindicó ayer en la FEMP una financiación «justa y estable», a la vez que aseguró que «el futuro de provincias como Soria pasa por asegurar la prestación de servicios básicos en todo el territorio».

Serrano participó en la Comisión del Futuro de la Diputaciones que se celebró ayer en Madrid en la sede de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), a la que también asistió la vicepresidenta, María José Jiménez.

En su intervención, Serrano fue incisivo a la hora de pedir un modelo de financiación adecuado, que reconozca la realidad de territorios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y que ya cuentan con el reconocimiento de las ayudas al funcionamiento.

Recordó que Soria «es un territorio especialmente vulnerable a la pérdida de la población y si en Soria seguimos perdiendo habitantes se cierra el telón».

Se refirió en concreto al mantenimiento de servicios como las farmacias rurales, la venta ambulante y los multiservicios, actividades que permiten mantener actividad y calidad de vida en los municipios más pequeños.

Para Serrano, la jornada que se celebró ayer es una oportunidad para reafirmar el compromiso de las diputaciones con el equilibrio territorial y para reclamar al Gobierno de España un nuevo sistema de financiación que garantice servicios públicos de calidad en todos los municipios.

El encuentro reunió a presidentes y presidentas de diputaciones, responsables municipales, expertos y representantes institucionales, y ha abordado también la reforma del sistema competencial, la gobernanza provincial y el papel de las diputaciones como plataformas de articulación del territorio. Benito Serrano intervino en la mesa centrada en la financiación y la gobernanza provincial.

Por su parte la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, insistió en la necesidad de actualizar la financiación local y reforzar el papel de estas instituciones en la prestación de servicios esenciales en el medio rural.

Durante la sesión se puso el acento en que el reto de las diputaciones es garantizar la vida en los pueblos y mantener servicios básicos que permitan la cohesión territorial.

El encuentro, que se enmarca en los actos organizados con motivo del 45º aniversario de la FEMP, ha sido clausurado por el secretario general de la federación, Luis Martínez-Sicluna, quien aseguró que las diputaciones «cada vez van a ser más importantes a la hora de articular el territorio», por lo que ha apuntado dos necesidades: la clarificación de competencias y la financiación.