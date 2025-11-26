El Burgo de Osma anuncia la construcción de un bloque de 13 viviendas sociales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma da un paso adelante para la construcción de vivienda pública en la localidad. Así se anunció en el pleno celebrado el martes en el Consistorio burgense con la salida a licitación de la enajenación de un terreno de 500 metros cuadrados donde podrán construirse 13 viviendas de protección oficial.

El solar donde se construirán las viviendas forma parte de una unidad de ejecución que ahora mismo se está desarrollando por una empresa en la zona conocida como Vega del Ucero, entre la calle Acosta y la prolongación de la Avenida de la Constitución. El terreno que ahora se va a enajenar, pasó a ser de titularidad municipal en virtud de la cesión al desarrollar esa unidad.

En ese espacio se podrán construir 13 viviendas públicas, en un bloque que no está destinado a ningún grupo de edad en concreto, como sí sucedió hace algunos años con las destinadas a los jóvenes. Los interesados a acceder a la compra de estos pisos, tendrán que cumplir las circunstancias económicas que se marquen para ello.

El Ayuntamiento se ha decidido a dar este paso adelante con la vivienda pública «en vista de la falta de avances en la política nacional para resolver el problema que asola a la sociedad», tal y como indican en una nota de prensa en la que añaden que «no es intención municipal intervenir excesivamente en el mercado local de la vivienda, pero sí intentar paliar un mal endémico de nuestro tiempo también en el mundo rural».

Además, desde el Ayuntamiento, ya se ha fijado un destino para el dinero que obtenga con la enajenación de esta parcela: se destinará a la compra de suelo industrial en la zona del Polígono La Güera. El objetivo último es que con la venta del terreno para las viviendas «no se pierda patrimonio municipal, sino que esos beneficios puedan revertirse en la compra de otro tipo de suelo que también beneficie al pueblo», concluye la información municipal.