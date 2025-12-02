La Diputación de Soria impulsa la I Jornada sobre Comunidades Energéticas Locales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria, a través de la Oficina de Transformación Comunitaria, celebra este jueves, 4 de diciembre, la I Jornada sobre Comunidades Energéticas Locales, un encuentro destinado a impulsar la participación ciudadana y el desarrollo de proyectos colaborativos de energía renovable en la provincia.

El acto arranca a las 9.30 horas en el Aula Magna Tirso de Molina y reunirá a representantes municipales, pymes y ciudadanía interesada en la transición energética y en las oportunidades que ofrecen estos nuevos modelos de gestión compartida de la energía.

Durante la jornada, se explicará qué son las Comunidades Energéticas, cómo funcionan y por qué representan una gran oportunidad para los municipios sorianos en términos de ahorro económico, sostenibilidad y cohesión social. Los asistentes conocerán además ejemplos reales de comunidades ya constituidas y en funcionamiento.

El diputado responsable del área, Daniel García, señala que «la creación de una comunidad energética aporta importantes beneficios para nuestros ayuntamientos, al impulsar el uso de energías renovables, favorecer la sostenibilidad ambiental y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero». Además, «supone un impulso al desarrollo rural, a la economía local y a la lucha contra la despoblación».

El programa incluye un taller práctico en el que se detallarán los pasos necesarios para la creación de una Comunidad Energética Local, así como los beneficios económicos, sociales y medioambientales que puede generar en el territorio: desde la reducción de costes en la factura eléctrica hasta el impulso del desarrollo rural, la independencia energética y la contribución a la lucha contra el cambio climático.

La actividad es gratuita y está impartida por profesionales especializados en el ámbito de las energías renovables y la participación comunitaria.

El diputado recuerda también que «esta primera jornada es posible gracias a la puesta en marcha y creación de la OTC, Oficina de Transformación Comunitaria en Soria» donde la Diputación de Soria invita a entidades locales, pymes y ciudadanía a participar en esta iniciativa clave para avanzar hacia un modelo energético más democrático, sostenible y beneficioso para el conjunto de la provincia.