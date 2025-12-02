El Gobierno licita por 1,3M€ las obras para mejorar el enlace de la N-234 a Cabrejas del Pinar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes ha licitado por 1.306.686 euros el contrato de obras para mejorar la intersección situada en el kilómetro 385 de la N-234, que da acceso a la localidad soriana de Cabrejas del Pinar, tal y como recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El objetivo de la actuación es convertir la actual intersección en ‘T’ en un enlace más seguro y fluido, que facilite las incorporaciones y salidas en este punto de la N-234, corredor clave entre Soria y Burgos.

En la actualidad, el cruce entre la N-234 y la carretera local de acceso a Cabrejas del Pinar dispone de carriles centrales de giro a la izquierda, pero carece de carriles de aceleración y deceleración, a pesar de soportar un tráfico cercano a los 3.000 vehículos diarios, con un porcentaje significativo de vehículos pesados. Esta situación obliga a realizar maniobras de incorporación y salida con menor margen de seguridad.

El proyecto plantea la construcción de una glorieta partida. Los vehículos que circulan por la N-234 podrán continuar su recorrido en línea recta, sin modificar su trayectoria, mientras que el resto de movimientos se realizará a través del anillo de la glorieta y de los carriles de cambio de velocidad, específicos para la aproximación y la incorporación a la carretera nacional.

La solución incluye la ampliación de la calzada para ejecutar estos carriles, la adecuación del drenaje transversal y longitudinal, la disposición de nuevas isletas y semi rotondas que ordenan los giros y la renovación completa de la señalización horizontal, vertical y del balizamiento.

El diseño de la glorieta partida se coordina con las futuras vías de servicio del polígono La Nava, promovidas por el Ayuntamiento y la Diputación, de modo que la nueva intersección permitirá en el futuro la reordenación de accesos al área industrial y la eliminación del cruce en ‘X’ existente en el entorno, considerado especialmente problemático.

El contrato fija un plazo de ejecución de 18 meses desde el inicio de las obras. La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, con sede en Burgos, asumirá la dirección de los trabajos.

Esta licitación se suma a otras inversiones recientes del Ministerio de Transportes en la red estatal de Soria. Este verano se adjudicó por 10,4 millones un contrato de conservación en unos 150 kilómetros de las vías A-11, SO-20, N-111 y N-2. Asimismo, se ha adjudicado una obra de rehabilitación del firme en la A-11 a su paso por la variante de El Burgo de Osma, por 2,6 millones, y la mejora del firme en un tramo de 10 kilómetros de la N-122 en esta localidad por 549.000 euros.