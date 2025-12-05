El Burgo enciende este viernes la Navidad

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma-Ciudad de Osma dará este viernes, a partir de las 18.00 horas, el inicio oficial de la Navidad con el encendido de su iluminación. El acto estará amenizado por los alumnos de la Escuela de Música, que interpretarán piezas navideñas para acompañar un evento que reunirá a vecinos y visitantes en torno al espíritu festivo.

La decoración no se limitará al centro histórico. Además de la Plaza Mayor, la Plaza de la Catedral, la calle Mayor y San Agustín, las luces llegarán a distintos puntos de la Ciudad de Osma y a espacios emblemáticos como la muralla, el barrio de La Serna, los árboles del paseo del Colegio Público Manuel Ruiz Zorrilla, el entorno del Instituto de Educación Secundaria Santa Catalina, el centro de salud y la Torre del Agua.

El inicio de la Navidad coincide también con la campaña de Bonos Burgosma, que se prolonga hasta el 7 de diciembre tras la ampliación de su plazo. Una oportunidad para apoyar a los negocios de proximidad y aprovechar descuentos en las compras navideñas, consolidando la iniciativa como motor de dinamización comercial en la villa.

El encendido de luces se convierte así en uno de los actos más reseñables de la programación navideña de El Burgo de Osma, que incluirá conciertos, exposiciones de Belenes, la tradicional San Silvestre y la Cabalgata de Reyes. La propuesta festiva se completa con diversas actividades culturales y solidarias, deportivas e infantiles, que se extenderán a lo largo de la época navideña.