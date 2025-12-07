Heraldo-Diario de Soria

Golmayo celebra Santa Bárbara: Fotos de la luminaria, el concierto y la subasta de roscas

El pueblo de Golmayo celebró estos días las fiestas de Santa Bárbara, su patrona. A la tradicional hoguera y la misa en honor a la Santa, este año se le sumaron actividades culturales como el concierto de Cardelina

Golmayo sacó a la Santa en procesión en la mañana del domingo

Golmayo sacó a la Santa en procesión en la mañana del domingoJUAN ÁNGEL

Mario Tejedor
Soria

Golmayo celebra las fiestas en honor a su patrona Santa Bárbara con actos durante toda la semana, el miércoles fue el turno de la tradicional luminaria, en la cual el pueblo se reunió en torno a una inmensa hoguera en la plaza del pueblo y el Ayuntamiento ofreció chorizo y torrezno asado en la parrilla a quienes compraron el vale, lo recaudado se destinó a fines sociales.

Durante el fin de semana el pueblo ha disfrutado de un concierto de Cardelina y el domingo, durante la misa, se subastaron roscas y los banzos de la Santa, los precios de las roscas oscilaron entre 25 y 50 euros y por los banzos se pujaron 200 euros en total, posteriormente la procesión recorrió las principales calles del pueblo. 

