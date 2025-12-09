Ágreda rinde homenaje a su verdura más emblemática y navideña, el cardo rojo

Ágreda volvió a ensalzar su verdura más característica y todo un símbolo de la gastronomía de Navidad.HDS

La Navidad llega cargada de símbolos y en Ágreda cultivan uno de los más sabrosos, el cardo rojo. Un año más la localidad ha celebrado sus Jornadas en torno a esta verdura que trasciende de lo gastronómico a lo cultural e identitaria. Este año 2025 se ha celebrado la decimosexta edición de las Jornadas del Cardo Rojo, donde se ha rendido homenaje a este tesoro gastronómico aunando cultura, tradición, historia y por supuesto gastronomía.

Esta edición ha contado con la participación de Pastelería Tres Chocolates que presentó varios postres a base de cardo rojo. Además, la Asociación de Mujeres del Moncayo hizo una demostración de como limpiar esta hortaliza única tras la que se pudo degustar el cardo rojo en crudo. Para los más pequeños se celebró un taller infantil 'Chefcitos' con la participación de El Bosque de Carymar, una forma de llevar el cardo rojo hasta los más pequeños.

Entre los diferentes actos de las jornadas se visitaron las zonas de huertas donde se cultiva el cardo además de contar con la participación de un hortelano que sigue manteniendo el cultivo tradicional de esta hortaliza.

Dentro de las jornadas se pudo disfrutar de un concierto de música a cargo del Quinteto Blumine durante el que se realizó la entrega de premios del Rally Fotográfico y del Certamen de Relatos Cortos. Sin olvidar las magníficas tapas y menús que preparan los bares y restaurantes de la localidad y que se han podido degustar durante todos estos días.