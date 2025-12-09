Toro Jubilo: los animalistas recurren la declaración BIC y piden que se sustituya al astado por un armazón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado un recurso de alzada ante el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, contra la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se ha iniciado un procedimiento para declarar el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, a la vez que solicita en en la celebración el animal vivo se sustituya por uno de cartón.

En el recurso ANPBA solicita la nulidad de la resolución. En un comunicado de prensa, la asociación sostiene que el Toro Jubilo no tiene encaje en ninguno de esos valores “inmateriales”, contemplados en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, pues “no estamos ante una expresión de la cultura o actividad como el arte y costumbres, en los que únicamente es participante el hombre con su entorno material, como puede ser una procesión, un monumento, una danza, una obra teatral, que no requieren del concurso de la ética”.

Por el contrario, a juicio de ANPBA, el Toro Jubilo es «un evento en el que un animal enloquecido muge de sufrimiento y terror, siendo su única meta el intento constante y desesperado de apagar las grandes bolas de fuego que arden sobre su cabeza, incluso rasando la cornamenta por la arena del improvisado coso».

En este sentido, ANPBA afirma que no se trata de un “acto festivo” desde el momento en el que el animal es obligado a participar y “experimenta sufrimientos inimaginables”.

En este sentido añade que el toro es sometido a tratos antinaturales, es obligado a realizar actitudes y comportamientos impropios de su condición como ser sensible, y sufre física y psicológicamente.

Para ANPBA, todo este cúmulo de evidencias no permitiría declarar el Toro Jubilo un Bien de Interés Cultural pues, por el contrario, este evento produce un “innegable dolor moral” a un relevante número de ciudadanos.

Por ello, la asociación animalista demanda “el reciclado” del Toro Jubilo de manera que se pueda respetar la simbología del acto, pero que no se utilice un ser sensible de carne y hueso, sino un armazón con forma de toro pirotécnico, que despida chorros de fuego, lo que vendría a aunar el respeto al animal con el mantenimiento del evento al adaptarlo a las exigencias de la más avanzada sociedad española del siglo XXI.