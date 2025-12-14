Medinaceli homenajeará al Toro Jubilo con una escultura en bronce

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Es, junto con el Arco Romano y salvando distancias, su símbolo más emblemático. Y lo siente tan propio e identificativo que le rendirá homenaje con una escultura. Medinaceli reconocerá su tradición más representativa con una pieza escultórica que situará en la plaza Mayor, en Medinaceli Villa: un Toro Jubilo en bronce.

La escultura está ya realizada: es el busto del significativo animal, con las bolas de pez y algunos otros elementos del Toro Jubilo. Su autor es el artista soriano César Gonzalo, conocido por su trayectoria profesional -que abarca artes diversas- y en especial por ser el creador del Cangrejo que hay en el río Duero, en la capital.

La cabeza del toro se situará sobre un soporte de piedra, concretamente un pedestal de casi dos metros y medio de alto: es una piedra arenisca de la provincia de Soria de forma irregular que ya se encuentra colocada en la plaza.

La iniciativa parte de la Asociación Toro Jubilo de Medinaceli y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. «Es un símbolo para Medinaceli y aquí todo el mundo lo siente mucho, así que pensamos destinar a esta escultura el fondo que teníamos para la celebración del año en que no se hizo», explican fuentes de la asociación.

La idea inicial era inaugurar la escultura en el regreso del Jubilo en la edición de este 2025, después de que Tribunal Superior de Justicia, TSJ, considerara que el festejo no debió suspenderse, según ocurrió con el procedimiento iniciado por el colectivo animalista Pacma, y coincidiendo también con el inicio de la tramitación para declarar esta arraigada tradición del Toro Jubilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. «Cuestiones logísticas» impidieron terminar de completar la escultura, indicó el alcalde, Gregorio de Miguel. El dirigente municipal manifestó que la idea de la asociación cuenta con el respaldo del Ayuntamiento por considerar que «se trata de algo significativo para el pueblo».

La celebración, Espectáculo Taurino Tradicional de Interés Turístico de Castilla y León, tiene orígenes celtíberos y acontece la noche del sábado más cercano al 13 de noviembre en la plaza mayor de Medinaceli. Desde el siglo XVIII se celebra de forma ininterrumpida, aunque anteriormente se hacía de forma puntual.

La Asociación Toro Jubilo, que no ha decidido aún cuándo se completará la escultura ni la inauguración, muestra su confianza en la celebración y su futura declaración como BIC y en que «nos dejen nuestra fiesta tranquila». El Toro Jubilo de Medinaceli es el único toro embolado de Castilla y León, «pero hay unos 2.000 en todo el país y no entendemos por qué se meten siempre con el nuestro», concluyen.