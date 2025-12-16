La Diputación de Soria recibe 1,8 millones de la Junta para empleo y protección forestal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria ha recibido más de 1,8 millones de euros de la Junta para reforzar el empleo y la protección ambiental y forestal. El presidente de la institución, Benito Serrano, dio cuenta este lunes en la Junta de Gobierno de las distintas subvenciones concedidas por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, destinadas a reforzar el empleo, la seguridad laboral y las actuaciones medioambientales en la provincia.

En concreto, la institución recibió una subvención de 206.000 euros para la adquisición de maquinaria, herramientas, equipos de protección individual y otros medios materiales destinados a los trabajadores que desarrollan labores ambientales.

Esta financiación permitirá mejorar de forma notable las condiciones de trabajo del personal, garantizando una mayor seguridad y salud laboral en actuaciones vinculadas al cuidado del medio natural y a la prevención de incendios forestales.

Además, la Diputación de Soria es beneficiaria del programa de empleo local Montel, a través del cual la Junta de Castilla y León concedió una subvención de 672.000 euros. Gracias a esta aportación, la institución provincial podrá impulsar la contratación de personas desempleadas para la realización de trabajos de gestión forestal, limpieza de masas vegetales y conservación del medio ambiente, contribuyendo a la generación de empleo y a la dinamización del medio rural soriano.

El presidente explicó que el importe de estas subvenciones viene determinado, en gran medida, por la disposición geográfica de la provincia de Soria, que cuenta con más de 15.000 hectáreas de superficie forestal. «Esta realidad territorial hace necesario un esfuerzo continuo en la gestión y el mantenimiento de los montes, por lo que la Diputación de Soria continúa trabajando de forma permanente en las labores de limpieza y conservación forestal, no solo durante la temporada estival, sino a lo largo de todas las estaciones del año, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios y garantizar la protección del medio natural y de los núcleos rurales de la provincia», aseguró.

Estas ayudas suponen un «respaldo» fundamental para la Diputación provincial, ya que permiten reforzar los recursos humanos y materiales destinados a la protección del entorno natural, al tiempo que se fomenta el empleo de calidad en la provincia. Asimismo, Benito Serrano resaltó que estas subvenciones facilitan la planificación de actuaciones preventivas frente a los incendios forestales y la mejora continua de los servicios ambientales que se prestan en el territorio.

Además, Benito Serrano se refirió a la inversión de 900.000 euros autorizada por la Junta de Castilla y León para la mejora y naturalización de los accesos al Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray.

Esta aportación económica permitirá ejecutar un conjunto de actuaciones destinadas a modernizar los viales, mejorar la iluminación y la señalización, acondicionar las glorietas y accesos, así como reforzar la integración paisajística del entorno mediante la limpieza de vegetación, la retirada de residuos y la creación y mejora de zonas verdes. El objetivo de estas actuaciones es incrementar la funcionalidad y seguridad de los accesos al parque, favoreciendo su desarrollo como espacio estratégico para la actividad empresarial y tecnológica en la provincia de Soria.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado la renovación de los convenios de colaboración que la Diputación mantiene con las asociaciones deportivo-culturales de bomberos de los municipios de Ólvega, Ágreda y San Esteban de Gormaz. Estos acuerdos, dotados con 6.000 euros cada uno, garantizan la continuidad y el correcto funcionamiento del dispositivo de bomberos voluntarios en estas localidades durante el año 2026, reforzando así la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en el ámbito provincial.

En clave de deportes, el órgano ejecutivo ha aprobado la realización de los circuitos de BTT y Trail 2026. El proyecto del Circuito Provincial BTT y Trail Running ‘Soria Puro Oxígeno 2026’, estará integrado por entre 4 y 9 pruebas por modalidad, abiertas a participantes mayores de 18 años y organizadas por ayuntamientos, mancomunidades o clubes deportivos de la provincia.

En BTT, las distancias oscilarán entre 35 y 75 kilómetros con un desnivel positivo mínimo de 600 metros y categorías Senior, Máster A y Máster B.

En Trail las distancias se situarán entre 10 y 25 kilómetros, con un desnivel mínimo de 400 metros, permitiéndose la inclusión de una prueba de kilómetro vertical.

La Diputación aportará infraestructura de salida y meta y exigirá la utilización de la marca ‘Soria Puro Oxígeno’ en toda la publicidad y creará una partida presupuestaria de apoyo económico para las entidades organizadoras. Las solicitudes para formar parte del circuito podrán presentarse hasta el 15 de enero de 2026.