El pueblo de Soria que, pese a la intensa nevada, instaló el Nacimiento en una gruta

Golmayo amaneció bajo una fuerte nevada que ponía en aprietos la celebración de la colocación del Belén en la Cueva de la Zorra

Un bonito Nacimiento en la gruta de Golmayo

Un bonito Nacimiento en la gruta de Golmayo

Mario Tejedor
Soria

Varias decenas de personas de la localidad de Golmayo se dirigieron, pese a la adversidad climatológica, dirección a la sierra San Marcos a colocar el Belén que pasará las Navidades a cubierto en una de las principales cuevas del pueblo, algo que ya viene siendo tradición, pues el pueblo lleva haciéndolo en torno a tres décadas.

Una buena fogata y kilos de chorizo, torrezno y lomo esperaban a cubierto para el disfrute de los asistentes que pudieron brindar una vez más con el Nacimiento resguardado en la gruta. La Asociación de amigos de Golmayo lleva a cabo una vez más su propuesta y ya prepara la Cabalgata de Reyes que recorrerá el pueblo para finalizar las Navidades.

La nieve no mermó las ganas de instalar el Nacimiento

