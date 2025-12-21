El pueblo de Soria que, pese a la intensa nevada, instaló el Nacimiento en una gruta

Un bonito Nacimiento en la gruta de GolmayoMARIO TEJEDOR

Varias decenas de personas de la localidad de Golmayo se dirigieron, pese a la adversidad climatológica, dirección a la sierra San Marcos a colocar el Belén que pasará las Navidades a cubierto en una de las principales cuevas del pueblo, algo que ya viene siendo tradición, pues el pueblo lleva haciéndolo en torno a tres décadas.

Una buena fogata y kilos de chorizo, torrezno y lomo esperaban a cubierto para el disfrute de los asistentes que pudieron brindar una vez más con el Nacimiento resguardado en la gruta. La Asociación de amigos de Golmayo lleva a cabo una vez más su propuesta y ya prepara la Cabalgata de Reyes que recorrerá el pueblo para finalizar las Navidades.