El frío y la nieve complican la Subida a Urbión en Soria para poner el Belén

El intenso frío, la nieve y el fuerte viento marcaron ayer la Subida a Urbión para colocar el Belén en los Picos, en la que fue una de las ediciones más duras en los últimos años a causa de las malas condiciones meteorológicas en la montaña, en la que las temperaturas alcanzaron los diez grados bajo cero.

Más fácil lo tuvieron los vecinos de Golmayo que colocaron el Belén en La Cueva, a tres kilómetros del pueblo. A pesar de la lluvia y la nevada, una treintena de personas acudieron a la cita que terminó, con hoguera, almuerzo y villancicos.

La indecisión fue protagonista de la jornada en Pinares. Desde primera hora de la mañana los senderistas de clubes o particulares, que cumplen todos los años con la tradición, evaluaron realizar o no el trayecto.

Algunos decidieron suspender, otros buscaron rutas alternativas y otros retrasaron el ascenso a la espera de la mejoría del clima. Una buena parte de ellos iniciaron el ascenso pero al toparse con el temporal desistieron y se dieron la vuelta.

«Arriba hay mucha gente, pero muchos se han dado la vuelta», comentó el presidente de la Asociación Motonieve Urbión, Eugenio Alonso, a media mañana de ayer. Diez voluntarios de esta agrupación de Protección Civil vigilaron el entorno a lo largo de todo el día para ayudar a los montañeros en su camino.

En el refugio de El Muchachón encendieron fuego para dar cobijo a los que volvían, «la gente baja helada», puntualizó Alonso, que aseguró que ha sido una de las peores subidas de los últimos años por el frío, la niebla y la nieve, que caía a ratos, y en algunos tramos había placas de hielo. Condiciones extremas que los montañeros combatieron bien abrigados e incluso con crampones en los pies.

Algunos senderistas decidieron esperar y hacer el camino a partir de las 11 de la mañana, mientras que otros optaron por rutas de mayor abrigo y eligieron el sendero de la Laguna Negra por el paraje de El Portillo.

Club de Covaleda

La prudencia es lo que tuvo en cuenta el Club de Senderistas Dos caminos el peor, de Covaleda para suspender la subida a los Picos de Urbión, aunque fue una decisión difícil de tomar, «no íbamos a ir a sufrir», manifestó uno de los miembros del club covaledense, que reúne cada año a unas 40 personas en esta tradicional subida, marcada en el calendario el domingo previo a la celebración de Nochebuena.

Este club no recuerda unas condiciones tan malas en los últimos 20 años que les llevasen a tomar una decisión tan drástica como suspender la excursión.

Club se Duruelo

Los 60 durolenses del Club Montaña de Urbión tuvieron más suerte el sábado y consiguieron subir a los Picos y colocar el Belén, «pero fue muy duro, arriba el aire y la cellisca te cortaban la cara», explicó una de las participantes a este periódico.

A las 8 de la mañana quedaron en la Fuente del Berro. Desde comenzaron el ascenso a pie y a medida que alcanzaban altura en la montaña había más nieva y el pinos mostraban las estampas de cencellada. Había nieve, pero no la cantidad que se había acumulado ayer domingo.

El grupo colocó el Belén cantó los villancicos y después se desplazaron a la explanada donde se encuentra la Cruz de Forja y encendieron una pequeña hoguera para calentarse, brindar con champán y comer turrón.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Duruelo esperó a los caminantes en el refugio de la Fuente del Berro con fuego y dulces navideños.

La jornada concluyó con una comida de hermandad en el pueblo y la entrega de la placa a Félix Albina Chicote por su dedicación al club, tras dejar la presidencia tras 18 años.

La Subida a Urbión para colocar el Belén es una de las tradiciones navideñas más arraigadas en la provincia de Soria y cuenta con más de medio siglo de historia. En la actualidad, grupos de montañeros de muchos pueblos realizan su singular excursión.