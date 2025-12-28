La diócesis de Osma-Soria despide el Año jubilar en la capital y El Burgo

La Diócesis puso punto final al Año Jubilar de la Esperanza.Sandra Guijarro

La Catedral de la Asunción de El Burgo de Osma acogió este domingo la misa solemne con la que la Diócesis de Osma‑Soria puso punto final al Año Jubilar de la Esperanza, un periodo marcado por celebraciones litúrgicas, peregrinaciones, iniciativas solidarias y propuestas formativas orientadas a renovar la vida pastoral y fortalecer la vivencia comunitaria de la fe.

La eucaristía de clausura estuvo presidida por el administrador diocesano, Gabriel Ángel Rodríguez, quien subrayó en su homilía el significado espiritual de este año extraordinario y agradeció la participación de parroquias, movimientos y fieles de toda la provincia. El templo burgense acogió a un gran número de fieles para despedir un ciclo que, según destacó la diócesis, ha buscado “proyectar un mensaje de esperanza en un contexto social y eclesial que reclama gestos de cercanía y compromiso”.

El cierre del Año Jubilar se enmarca en un fin de semana especialmente significativo para la Iglesia soriana. Las celebraciones comenzaron el sábado con una primera eucaristía en la Concatedral de San Pedro, en Soria capital. Ambas misas han sido concebidas como momentos de acción de gracias por los meses de actividad jubilar, que han incluido peregrinaciones, encuentros de oración, iniciativas solidarias y propuestas formativas orientadas a fortalecer la vivencia comunitaria de la esperanza cristiana.

A lo largo del año, la diócesis ha impulsado también proyectos sociales de calado, entre ellos un nuevo recurso de acogida para personas en situación de exclusión severa, desarrollado en colaboración con Cáritas Diocesana. Esta iniciativa, junto con otras acciones solidarias y formativas, ha sido presentada como uno de los legados más tangibles del Año Jubilar.

Con la celebración en El Burgo de Osma, la diócesis da por concluido oficialmente un periodo que ha buscado renovar la vida espiritual de la comunidad reforzar la identidad diocesana y abrir nuevas vías de acompañamiento pastoral en el actual contexto social y eclesial.