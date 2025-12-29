Heraldo-Diario de Soria

Los pajes reales ya recogen las cartas de los niños de la provincia de Soria

La provincia está teniendo estos días diversas citas para recoger las cartas que los niños escriben a los Reyes Magos de Oriente. Alconaba celebró este domingo tan esperada cita

Los niños llenaron de ilusión el recinto

Los niños llenaron de ilusión el recintoASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Mario Tejedor
Soria

Casi medio centenar de niños de Alconaba entregaron sus cartas a los pages reales en un acto celebrado en el Pabellón de usos multiples de la localidad, una chocolatada puso el broche de oro a una tarde mágica.

El pueblo celebra estos días con entusiasmo la Navidad y los niños ya esperan con ilusión e incertidumbre la llegada de los Reyes Magos la noche del día 5.

