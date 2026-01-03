La pista de hielo viste la Plaza Mayor de El Burgo en el último fin de semana navideño

El Burgo de Osma disfruta de la pista de patinaje sobre hielo a la espera de los Reyes Magos.SANDRA GUIJARRO

La Plaza Mayor de El Burgo de Osma luce este fin de semana un ambiente especialmente festivo gracias a la pista de hielo instalada el pasado viernes, una de las propuestas más esperadas dentro del programa navideño del municipio. La actividad, que este domingo celebra su última jornada, ha reunido a numerosos vecinos y visitantes atraídos por esta iniciativa que ha aportado un toque invernal y familiar al corazón del casco histórico.

La pista funciona con un horario diferenciado para facilitar la participación de todos los públicos: de 11.00 a 13.00 horas para los niños y de 17.00 a 19.30 horas para los adultos. Desde su apertura, la afluencia ha sido constante, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del fin de semana.

Paralelamente, este domingo continuará la recepción de cartas para Sus Majestades los Reyes Magos, una actividad que ha comenzado el sábado y que ha registrado una notable participación. En el Centro Cultural San Agustín, los pajes reales atienden a los niños que desean entregar sus peticiones, mientras que en el claustro se desarrollan talleres infantiles de temática navideña, completando así la oferta lúdica previa a la llegada de los Reyes.

La programación navideña se cerrará el lunes con la tradicional Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos, que iniciará su recorrido a las 17.00 horas desde el Centro Polivalente. Desde allí, la comitiva avanzará por la calle Río Abión, calle Acosta hasta la residencia San José, regresará por calle Acosta y calle Río Abión, y continuará por la avenida de la Constitución, avenida Juan Carlos I y calle Santa Teresa de Jornet hasta la residencia Santa Cristina. El desfile seguirá por la calle El Alto, carretera de Valladolid, avenida Santos Iruela hasta la residencia Benilde, calle San José Obrero, carretera de La Rasa hasta la iglesia de Santa Cristina, calle Real, avenida Santos Iruela, puente de la Catedral, calle San Pedro, plaza de la Catedral, calle Mayor y, finalmente, Plaza Mayor.

Está previsto que Sus Majestades realicen un saludo personal a los niños en Osma alrededor de las 17.30 horas, mientras que en El Burgo de Osma la recepción tendrá lugar a partir de las 19.30 horas, poniendo así el broche final a las celebraciones navideñas en el municipio.