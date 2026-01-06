El Ayuntamiento de San Esteban promueve un centro destinado a la agroindustria

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz (Soria) encara 2026 con un presupuesto que su alcalde, Daniel García, define como «esperanzador» y marcado por un fuerte impulso inversor y con nuevos proyectos como un centro de I+D+i y un centro de agroindustria, entre otros.

El regidor recuerda que los presupuestos de 2020 y 2021 rondaban los tres millones de euros, mientras que en 2024 se aprobaron 5,3 millones y en 2025, 5,5 millones. Sin embargo, el ejercicio pasado se cerró finalmente en nueve millones tras las modificaciones de crédito. Para este año, García prevé que las cifras «se sitúen en esos niveles o incluso por encima», destacando que el peso de las inversiones ha experimentado un salto notable. Si en ejercicios anteriores representaban entre el 10% y el 12% del presupuesto real, en 2026 superan ya el 40%.

El Ayuntamiento destinará fondos a la Casa de la Música, al Centro de las Cortes de Castilla y a la instalación de desnitrificadoras en cinco barrios afectados por contaminación del agua, para lo que se ha solicitado una subvención a la Diputación de Soria.

El plan incluye también la mejora de viales y calles en peor estado, la finalización del edificio del Ayuntamiento como centro de usos múltiples y diversas actuaciones en instalaciones deportivas. «El objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad y lograr un pueblo atractivo, que es lo que realmente necesitamos», afirma García.

El alcalde destaca además la importancia de los proyectos vinculados al patrimonio y al turismo, como Progresar Gormaz, la nueva oficina de turismo y la segunda anualidad del 2% cultural, que afecta a los torreones y al castillo. Considera que se trata de iniciativas «muy ilusionantes y diversificadas», que abarcan cohesión social, educación, patrimonio, cultura y turismo.

En este sentido, el Ayuntamiento maneja un calendario intenso para los próximos meses, con previsiones de finalización que sitúan el centro de usos múltiples y el Hub de Innovación Turística en abril, la musealización del Molino de los Ojos en primavera, el 2% cultural en junio, el gimnasio en el primer trimestre, la adecuación del polideportivo entre primavera y verano y el edificio de las Cortes y la Casa de la Música en diciembre. La Unidad Territorial de Innovación estará lista en torno a junio, mientras que el laboratorio de agroindustria se extenderá entre el segundo y el tercer trimestre del año, entre otros.

García subraya también la importancia del sector primario, «la actividad económica más relevante de la zona», que atraviesa un momento complicado por los acuerdos previstos en la Unión Europea.

El Ayuntamiento quiere reforzar su apoyo e introducir robótica y tecnología para modernizar la actividad agroganadera, con la mirada puesta en que San Esteban pueda, a medio y largo plazo, manufacturar parte del producto que genera. Como primicia, el alcalde anuncia conversaciones para crear un laboratorio de innovación vitivinícola, aprovechando la presencia de numerosas bodegas y el potencial del territorio.

El regidor insiste en la necesidad de atraer población joven, facilitar el teletrabajo y fomentar el emprendimiento. «A los pueblos nos hace falta gente joven, que se quede y se atreva a desarrollar su talento. Tenemos que ser capaces de atraer nómadas digitales», señala.

En este contexto, lamenta la falta de apoyo de la oposición socialista, recordando que en el pleno de presupuestos solo asistieron dos de los cinco concejales. «La espinita más grande que tengo clavada es la falta de unión», afirma. Su plan pasa por la regeneración urbana, la mejora de los polígonos industriales, la atracción de empresas que generen empleo cualificado y la creación de vivienda para jóvenes.